家中發現陌生頭髮！警衛爆：她有磁扣進出3年了　正宮崩潰怒告

▲新竹一名人妻發現丈夫偷吃女同事，警衛還告知她小三持有大樓磁扣，經常趁她不在進出她家。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人妻發現丈夫偷吃女同事，攤牌後丈夫簽下和解書，卻繼續和小三偷偷交往3年，直到有朋友陸續和人妻爆料兩人姦情，女兒也在家裡撿到陌生人的頭髮，人妻甚至發現家中遭放竊聽密錄器，詢問警衛後，竟發現小三有大樓磁扣，3年來趁她上班時自由出入她家，丈夫也坦承每星期都和小三在家裡、摩鐵上床1次。新竹地院審理，認為小三侵害配偶權屬實，應賠償人妻40萬元。

判決指出，一名人妻在2018年底，發現丈夫阿國(化名)偷吃同廠區女同事，攤牌後阿國發誓會和小三斷絕來往，還簽下和解書，人妻也就原諒丈夫。

不料到了2022年4月，人妻又接到友人警告，表示阿國和女同事似乎仍藕斷絲連，還有小三好友打電話向她爆料，小三在臉書另設帳號與阿國聯絡。人妻憤而質問阿國，阿國才坦承這3年他和小三仍持續交往。為了挽回婚姻，阿國將兩人連絡的臉書帳號密碼交給她，人妻登入後看到阿國和小三緊貼的親蜜合照，照片場景都在密閉空間，顯示兩人已超越一般同事情誼。

不僅如此，人妻還在同年8月發現家中遭人放竊聽密錄器，女兒更在地板上撿到陌生人的頭髮，而後警衛竟向她說，這3年來都有一位開著白色汽車的女子，總是趁她上班不在時拜訪她家，且女子有大樓磁扣可以隨意進出。人妻才發現小三經常趁她不在家時，不管她家中還有年幼的女兒，大膽在她家過夜、和她老公上床，憤而提告向小三求償50萬元。

全案審理時，小三否認和阿國有姦情，辯稱人妻住處社區都有安裝監視器，還有保全人員，她如果不是問心無愧，怎麼會多次開車進出社區，讓人妻掌握證據。

不過阿國證稱，他和小三在住處和摩鐵發生性關係，頻率大約是每星期1次，臉書帳號是小三創的，目的是讓兩人透過帳號聊天，他們陸續總共交往4年，當初被妻子發現後，寫完和解書1、2個星期又繼續交往。

法官根據相關證據，認定小三侵害配偶權屬實，判小三應賠償正宮40萬元，全案還可上訴。