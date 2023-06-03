幼子半夜敲門哭喊「找媽媽」！桃園男一查才知頭頂綠到爆

▲直到幼子哭喊「找媽媽」，阿德才知妻子小美竟然會半夜偷跑出門。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名男子阿德（化名）發現妻子小美（化名）時常夜不歸宿，就連孩子都會半夜哭著找媽媽，事後調查才知道竟是因為妻子在外面討客兄，頓時綠光罩頂，氣得一狀告上法院。桃園地院審理後，判小美與小王要賠10萬元、全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德與小美2015年結婚，2人婚姻原先十分和睦、美滿，直到2019年間，年幼的孩子半夜突然來敲房門，哭著喊「要找媽媽」，阿德才發現妻子時常半夜溜出家門，將孩子獨留在房間內。

後來經過調查，發現小美與男子小王（化名）早已發展成婚外情關係，甚至還會在大街上親吻，大庭廣眾之下舉動十分親密，宛如熱戀中的情侶。

▼小美與小王發展成婚外情關係，互動宛如熱戀情侶。（示意圖／記者周亭瑋攝）



阿德發現綠光罩頂，氣得一狀將小美、小王告上法院。小美對此則辯稱，丈夫的指控為無中生有，且提交的錄影證據是借位攝影，才拍出2人親吻的影像，她也沒有徹夜未歸，是因為2人正在爭取子女的監護權，丈夫想要藉此影響法官的判斷。

小王則表示，他是計程車司機，與小美是普通朋友關係，只有執行載運服務，以及幫忙接送未成年子女上下學，絕對沒有不正當交往的關係。

不過，桃園地院法官勘驗錄影畫面，發現2人面對面站著時，距離貼得極為接近，且臉部互相靠近，小王還用手扶著小美、持續將臉貼過去，足以認為2人有親吻的舉動、關係逾越了普通男女之交往程度。法官衡量雙方的社會地位、學識及經濟情況後，判小美、小王須連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。