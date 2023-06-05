屏東死亡試車「60人圍觀」！2死3傷現場畫面曝光　死者僅19歲

▲屏東高樹鄉廣福大橋附近河堤4日發生嚴重車禍事故。（圖／翻攝記者爆料網群組）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東高樹鄉廣福大橋附近河堤邊4日發生嚴重交通事故，有至少60多人聚集試車，卻發生4輛機車連撞的意外，導致2死3傷，最年輕的死者僅19歲。

警方表示，4日下午4時6分獲報，屏東縣高樹鄉廣福大橋大橋堤防附近有交通事故，到場發現是4輛機車連環撞。其中，20歲何姓男子與另兩位廖姓男子共騎乘3輛機車，原要前往霧臺遊玩，但因下雨而作罷，並於返家途中，到河堤邊測試機車性能。

▲事發當下，有至少60人圍觀。（圖／翻攝記者爆料網群組）



何男因不熟路況，與43歲董姓男子搭載28歲潘男的機車發生對撞，又擦撞到兩名廖姓友人的機車，導致19歲的廖男及43歲的董男死亡，另3人輕重傷警方將製作相關人員筆錄後，報請屏東地檢署檢察官刑事相驗。

警方呼籲，防汛道路非屬一般道路，雖未禁止一般車輛通行，但用路人仍須注意道路安全，切勿有違規駕駛行為，並應隨時注意車前路況，以確保自己與他人生命財產安全。

根據「記者爆料網」群組影片顯示，該河堤現場有60至100多人圍觀，側邊停滿汽車。機車對撞後，零件散落滿地、汽油流出，傷患則滿頭鮮血倒地不起，圍觀的群眾也驚慌報警。