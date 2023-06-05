　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨吃案早有前例？　鄭麗文爆何志偉曾要求性騷受害者知所分寸

▲▼陳建仁赴立法院備詢 立委鄭麗文 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日政治圈性平爭議延燒，儼然成為政壇的「#MeToo」事件。對此，國民黨立委鄭麗文5日就在臉書爆料，民進黨對性騷擾爭議吃案早有先例，2020年中原大學排定5月15日調查一起生物科技學系男教授涉及男碩士生性霸凌的案件，民進黨立委何志偉卻在性平會開會前、2020年5月11日下午打電話「關切」該名男學生，要男學生「知所分寸」。

政壇「#MeToo」事件不斷延燒，鄭麗文表示，其中充滿爭議的不只有性騷事件連環爆，還有民進黨是不是一直都存在吃案問題。她批評，「輝哥」事件一浮上檯面，民進黨第一時間就以「顧全大局」的荒謬理由把案子壓下，直到受害者紛紛PO文才讓事件浮上檯面，而且一案接著一案，民進黨一直以來對外人權性平，對內卻為了打贏選戰吃案的這種心態，引起檢討聲浪。

鄭麗文也爆料，2020年中原大學排定5月15日調查一起生物科技學系男教授涉及男碩士生性霸凌的案件，何志偉卻在性平會開會前、2020年5月11日下午打電話「關切」該名男學生，要男學生「知所分寸」，並說男教授是在開玩笑，不是有意的，她不禁痛批，「讓人看了瞠目結舌，會不會太誇張，原來吃案早就有前例？」

鄭麗文直言，這些都只是冰山一角，因為「#MeToo」延燒，才讓事件不斷被爆出，而民進黨當初為何沒有積極處理？為何知情卻毫無作為？她舉例，還記得當時太陽花學運領袖陳為廷涉嫌襲胸，總統蔡英文還說過「年輕人嘛，不要讓他的傷痕太深」、「人生都會起起伏伏好幾次」。

此外，鄭麗文也批評，更不要說，民進黨支持者更是死忠到不行，性騷案件不斷浮上檯面，塔綠班卻還能在twitter上推文，「選舉只要能贏，投給性侵犯我也願意」、「民進黨推出殺人魔我一樣投！」，這些言論讓她痛批，「所以只要顏色是綠的，就沒有什麼不可以？這就是所謂的民主價值？」

鄭麗文最後強調，性騷擾不會因為男女而有所區別，不管是異性、或是同性，性騷擾都應該「零容忍」，所有的公私工作職場都需要「無差別」整頓清理，打造健康職場！

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
女兒狂抓頭2周！蔡沐妍一看「有生物在爬」急衝藥局
「警界梁詠琪」升官當所長了　彰化媽厝派出所報到畫面曝光
快訊／雨區擴大！氣象局發布「13縣市豪雨特報」
《天堂W》億級課長碰BUG遭鎖　暴怒刪帳號：垃圾公司不該進台
快訊／「4所大學」學雜費喊漲！　漲幅曝光
3大專院校停招！在校生安置辦法出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲一天內訪參、眾議院　盼日本協助台灣加入CPTPP

高嘉瑜爆性騷黑數100倍？　沈富雄：綠側翼無中生有

柯文哲訪日演講登上NHK：優先在文化、經濟「與中國的交流」

「不好色才是人格缺陷」王丹遭控性侵未遂　8年前驚句被翻出

民進黨吃案早有前例？　她爆何志偉曾要求性騷受害者「知所分寸」

總統府資政遭影射性騷　顏志發今提告：完全是政治操作、莫須有

徐巧芯再爆性騷慣犯高升台南市府　要求黃偉哲出面說明

羅森柏格訪台！再籲美助台加入區域經濟組織？　柯文哲這樣說

多圖／帛琉建國首場馬拉松賽事　「超馬立委」腳底出血完賽

曾銘宗質疑今年沒開性平會議　行政院打臉

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

柯文哲一天內訪參、眾議院　盼日本協助台灣加入CPTPP

高嘉瑜爆性騷黑數100倍？　沈富雄：綠側翼無中生有

柯文哲訪日演講登上NHK：優先在文化、經濟「與中國的交流」

「不好色才是人格缺陷」王丹遭控性侵未遂　8年前驚句被翻出

民進黨吃案早有前例？　她爆何志偉曾要求性騷受害者「知所分寸」

總統府資政遭影射性騷　顏志發今提告：完全是政治操作、莫須有

徐巧芯再爆性騷慣犯高升台南市府　要求黃偉哲出面說明

羅森柏格訪台！再籲美助台加入區域經濟組織？　柯文哲這樣說

多圖／帛琉建國首場馬拉松賽事　「超馬立委」腳底出血完賽

曾銘宗質疑今年沒開性平會議　行政院打臉

先買房還買車？全場先怒電1種人「一堆沒車位停巷子，超肚爛」

500年手抄《古蘭經》的再生緣！　修復近三年送回靜思精舍

未來之星棒球邀請賽開幕日 洲際台南兩地開打

柯文哲一天內訪參、眾議院　盼日本協助台灣加入CPTPP

苗可麗車子遭撞！停地下室受害「板金都凹了」　調監視器抓兇

回擊RISU支持者　作家做1事：救不了被外流的女孩但能救你女友

高嘉瑜爆性騷黑數100倍？　沈富雄：綠側翼無中生有

7位富二代韓國偶像！陸星材家庭背景太強大、Umji爸爸是集團社長

小松菜奈訪韓「撞臉BLACKPINK Lisa」！　韓媒驚呼：根本是翻版

前夫才公開新戀情…陳子玄曬「無名指戒指」網瘋猜好事近　本人回應了！

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

政治熱門新聞

何志偉遭控肢體性騷道歉了

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

陸生問這一題　柯：你還回得去嗎？

何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼

前國民黨智庫曾柏文深夜致歉

女遭戳胸被阻報警！張斯綱點名吳思瑤

怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

陸軍中校體測...突倒地抽搐死亡

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理

曾柏文被控性騷道歉　受害者批說謊

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

更多熱門

相關新聞

徐巧芯再爆性騷慣犯高升台南市府　要求黃偉哲出面說明

徐巧芯再爆性騷慣犯高升台南市府　要求黃偉哲出面說明

近日政治圈性平爭議延燒，不斷有受害者站出來勇敢發聲，也有政治人物接連爆料。國民黨台北市議員徐巧芯5日就在臉書揭發，除了前台南市政府副發言人易俊宏遭爆性騷兒少又轉做民進黨台南市議員林依婷的助理，先前上過新聞的性騷慣犯羅紹齊，被爆出離開民進黨立委賴惠員辦公室後，現在又高升台南市府新聞及國際關係處工作。

已婚男師摸女學生私處！　遭解聘還告學校

已婚男師摸女學生私處！　遭解聘還告學校

Me too風暴燒進校園　教育部強調：性騷事件「零容忍」

Me too風暴燒進校園　教育部強調：性騷事件「零容忍」

不要苗博雅！客家社團串連力挺謝佩芬

不要苗博雅！客家社團串連力挺謝佩芬

台大女教授怒揭開刀房內遭名醫性騷　校方：無法容忍

台大女教授怒揭開刀房內遭名醫性騷　校方：無法容忍

關鍵字：

鄭麗文何志偉性騷擾民進黨

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

鍾明軒惹惱廠商！

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

台灣第一家好市多搬家獲證實　新店址「洽談中」

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面