民進黨吃案早有前例？　她爆何志偉曾要求性騷受害者「知所分寸」

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日政治圈性平爭議延燒，儼然成為政壇的「#MeToo」事件。對此，國民黨立委鄭麗文5日就在臉書爆料，民進黨對性騷擾爭議吃案早有先例，2020年中原大學排定5月15日調查一起生物科技學系男教授涉及男碩士生性霸凌的案件，民進黨立委何志偉卻在性平會開會前、2020年5月11日下午打電話「關切」該名男學生，要男學生「知所分寸」。

政壇「#MeToo」事件不斷延燒，鄭麗文表示，其中充滿爭議的不只有性騷事件連環爆，還有民進黨是不是一直都存在吃案問題。她批評，「輝哥」事件一浮上檯面，民進黨第一時間就以「顧全大局」的荒謬理由把案子壓下，直到受害者紛紛PO文才讓事件浮上檯面，而且一案接著一案，民進黨一直以來對外人權性平，對內卻為了打贏選戰吃案的這種心態，引起檢討聲浪。

鄭麗文也爆料，2020年中原大學排定5月15日調查一起生物科技學系男教授涉及男碩士生性霸凌的案件，何志偉卻在性平會開會前、2020年5月11日下午打電話「關切」該名男學生，要男學生「知所分寸」，並說男教授是在開玩笑，不是有意的，她不禁痛批，「讓人看了瞠目結舌，會不會太誇張，原來吃案早就有前例？」

鄭麗文直言，這些都只是冰山一角，因為「#MeToo」延燒，才讓事件不斷被爆出，而民進黨當初為何沒有積極處理？為何知情卻毫無作為？她舉例，還記得當時太陽花學運領袖陳為廷涉嫌襲胸，總統蔡英文還說過「年輕人嘛，不要讓他的傷痕太深」、「人生都會起起伏伏好幾次」。

此外，鄭麗文也批評，更不要說，民進黨支持者更是死忠到不行，性騷案件不斷浮上檯面，塔綠班卻還能在twitter上推文，「選舉只要能贏，投給性侵犯我也願意」、「民進黨推出殺人魔我一樣投！」，這些言論讓她痛批，「所以只要顏色是綠的，就沒有什麼不可以？這就是所謂的民主價值？」

鄭麗文最後強調，性騷擾不會因為男女而有所區別，不管是異性、或是同性，性騷擾都應該「零容忍」，所有的公私工作職場都需要「無差別」整頓清理，打造健康職場！