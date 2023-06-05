蘇巧慧曝時間軸怒批：新北兒童被餵藥　侯友宜卻走透透選總統

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市板橋一間私立知名連鎖幼兒園日前爆出幼兒遭趙姓女教師餵不明藥物，至今已有至少13名家長報案，孩子體內還驗出三級管制藥品巴比妥，引發社會譁然。民進黨立委蘇巧慧5日曝光該案時間軸質疑，拖了22天新北市府終於全園藥檢，期間新北市長侯友宜全台跑透透選總統，怎麼對得起心急如焚的家長？要市民情何以堪？

板橋私立知名連鎖幼兒園上月有3名家長發現，就讀幼兒園的孩子從今年2月至4月間有情緒易怒及自殘等行為，詢問孩子才發現遭老師餵食不明藥物，家長報案後情況愈演愈烈，還傳出孩子身上被驗出巴比妥反應。新北市教育局長張明文日前說，私立幼兒園司法案件追究到底，嚴懲不貸。

不過，蘇巧慧今天質疑，新北兒童被餵藥，侯友宜卻忙著選總統。她提出此案時間軸說，5月14日有家長向派出所報案，表示新北有幼兒園老師餵幼兒安眠藥，3名小朋友被驗出安眠藥物質；5月20日侯友宜到台南參加網路節目，失言稱「台南人沒眼睛」；5月26日侯友宜到淡江大學演講，誤將「淡水阿給」念做「阿擠」。

蘇巧慧說，5月28日侯友宜到高雄拜會王金平；6月2日民進黨立委羅致政、邱泰源召開記者會，表示已有10人報案，市府依然無動於衷；6月3日侯友宜到台中造勢；6月4日侯友宜在台北舉辦各縣市嘉義同鄉會造勢；6月5日已有13位家長報案，拖了22天，新北市政府終於全園藥檢。

蘇巧慧批評，該所幼兒園中不分年齡的孩子，從幼幼班、小班、到中班，都陸續傳出孩子遭到餵藥，已有13位家長報案，但拖了22天，侯友宜全台跑透透選總統，侯市府沒有調查幼兒園、沒有協助家長轉院、沒有幫助孩子送檢，新北市教育局只打過一通電話，告訴一位家長哪裡有醫檢單位，侯友宜天天把新北市政掛嘴邊、口口聲聲說要「侯侯作代誌」，怎麼對得起這13位心急如焚、求助無門的家長？要新北市民情何以堪？