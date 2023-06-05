　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨今繳不出性騷案報告　北市勞動局：下午來電說資料太多

▲▼台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨內性騷案連環爆，針對第一案「前黨工遭導演性騷被吃案」一事，台北市勞動局1日發文民進黨中央黨部，要求在5日前將處理情形回報。而今期限已到，國民黨台北市議員張斯綱議會質詢時詢問勞動局案件處理狀況，勞動局長高寶華說明，民進黨下午有打電話，表示因為資料很多，需要時間整理，目前還沒有回函，而根據性平法規定，如果民進黨不來資料，審查委員會就會依現在手上的資料審查，最後的結果對民進黨可能會是不利的情況。

張斯綱說，民進黨沒辦法在時間內提出書面回函，那台北市政府這邊有沒有辦法追下去？高寶華說，當然會，但電話中勞動局這邊沒有告訴民進黨幾月幾號前一定要邀資料，只有告訴對方要盡快提供，因為審查委員會6月下旬就會開會討論。

張斯綱擔憂，如果民進黨不交資料，台北市府是不是就對他們沒辦法？對此，台北市長蔣萬安回應，不會有這種事發生，因為審理的程序會往前進， 發文限期就是5天要給勞動局，沒有回覆台北市府這邊就是依掌握的事實開會討論，要罰就罰。

針對媒體報導民進黨前黨工有遭職場性騷擾案件，台北市勞動局1日發文民進黨中央黨部，說明雇主應依《性別工作平等法》第13條規定，於知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效糾正及補救措施，並要求6月5日前將處理情形回報勞動局。

根據法規，事業單位只要「知悉」員工有遭到職場性騷擾的情形，就應該立即處理，縱使員工已離職，或是案件已經進入司法程序，都應該有所作為，如果員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，就會被處罰最低新台幣10萬元以上、最高50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中男律師槓中檢！　3大癥結點一次看
快訊／午後雨彈來了！　7縣市「大雨特報」
83歲男星不信「29歲女友懷孕」！　逼驗胎兒DNA出爐
台灣「首家好市多」要搬家？　新店接近目前2倍大
鍾明軒惹惱廠商！　被恐嚇YT停擺3週：直接嚇死
快訊／抹布水煮麵　老闆發聲明道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理下場出爐

快訊／賴清德3點下令性騷「零容忍」　民進黨將開性平課

民進黨今繳不出性騷案報告　北市勞動局：下午來電說資料太多

侯友宜支持度回升？戴立安解析「9天3份民調」結果　給藍營2警訊

她控曾柏文車上要求「抱一下」　2021年還曾擔任江啟臣策士

傅崐萁被控「抱頭親吻」性騷　國民黨：最重懲處「開除黨籍」

議會首見！AI機器人質詢陳其邁　點名高雄「每2年關3小學」

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

力拼國民黨中正萬華立委初選　應曉薇公布宣明智支持影片

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理下場出爐

快訊／賴清德3點下令性騷「零容忍」　民進黨將開性平課

民進黨今繳不出性騷案報告　北市勞動局：下午來電說資料太多

侯友宜支持度回升？戴立安解析「9天3份民調」結果　給藍營2警訊

她控曾柏文車上要求「抱一下」　2021年還曾擔任江啟臣策士

傅崐萁被控「抱頭親吻」性騷　國民黨：最重懲處「開除黨籍」

議會首見！AI機器人質詢陳其邁　點名高雄「每2年關3小學」

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

力拼國民黨中正萬華立委初選　應曉薇公布宣明智支持影片

四大項目總金額超過三百萬！《亞洲電子競技公開賽》報名正式啟動

源頭管制與暫置併進　台南遊蕩犬2年減逾8000隻

北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

快訊／南台灣注意！大雷雨轟3縣市　「19示警區域」一次看

鍾欣凌演技再進化！　微笑弒夫「水泥埋屍」網看到飆髒話：太變態

神嘴預言「3年緩跌10%」　顏炳立：但好土地不會寂寞

劉雨柔離婚9月突吐「出國等豔遇」！悄投入1比賽：我就是輸不起

12生肖「6月運勢」曝！命理師警告：屬狗要守婚約否則出大事

女兒持過期眷屬證被拒　台鐵司機員耍官威「不開車」？本人澄清了

台灣第一家好市多搬家獲證實　新店址「洽談中」

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

政治熱門新聞

何志偉遭控肢體性騷道歉了

陸生問這一題　柯：你還回得去嗎？

何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼

前國民黨智庫曾柏文深夜致歉

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

女遭戳胸被阻報警！張斯綱點名吳思瑤

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

陸軍中校體測...突倒地抽搐死亡

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

曾柏文被控性騷道歉　受害者批說謊

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

藍綠性騷擾連環爆　翟神曝3招辨別

高嘉瑜駁斥收「紅色捐款」喊告網友

更多熱門

相關新聞

賴清德3點下令性騷「零容忍」

賴清德3點下令性騷「零容忍」

政壇「#MeToo」風暴持續延燒，民進黨主席賴清德5日親自主持黨務主管會報，新聞部主任張志豪會後轉述，賴清德會中要求「嚴肅面對」、「零容忍」，並請黨秘書長許立明安排性平教育課程，包括黨部同仁、黨公職人員的幕僚均要參加，自己也會一起上課。

入圍金鐘男配角涉性騷　命2女親吻他還偷抱

入圍金鐘男配角涉性騷　命2女親吻他還偷抱

她控曾柏文車上要求「抱一下」　2021年還曾擔任江啟臣策士

她控曾柏文車上要求「抱一下」　2021年還曾擔任江啟臣策士

傅崐萁被控「抱頭親吻」性騷　國民黨：最重懲處「開除黨籍」

傅崐萁被控「抱頭親吻」性騷　國民黨：最重懲處「開除黨籍」

何志偉爆「摸男手臂留電話」　陳玉珍幫緩頰

何志偉爆「摸男手臂留電話」　陳玉珍幫緩頰

關鍵字：

性騷民進黨國民黨metoo

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

鍾明軒惹惱廠商！

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面