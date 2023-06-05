民進黨今繳不出性騷案報告　北市勞動局：下午來電說資料太多

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨內性騷案連環爆，針對第一案「前黨工遭導演性騷被吃案」一事，台北市勞動局1日發文民進黨中央黨部，要求在5日前將處理情形回報。而今期限已到，國民黨台北市議員張斯綱議會質詢時詢問勞動局案件處理狀況，勞動局長高寶華說明，民進黨下午有打電話，表示因為資料很多，需要時間整理，目前還沒有回函，而根據性平法規定，如果民進黨不來資料，審查委員會就會依現在手上的資料審查，最後的結果對民進黨可能會是不利的情況。

張斯綱說，民進黨沒辦法在時間內提出書面回函，那台北市政府這邊有沒有辦法追下去？高寶華說，當然會，但電話中勞動局這邊沒有告訴民進黨幾月幾號前一定要邀資料，只有告訴對方要盡快提供，因為審查委員會6月下旬就會開會討論。

張斯綱擔憂，如果民進黨不交資料，台北市府是不是就對他們沒辦法？對此，台北市長蔣萬安回應，不會有這種事發生，因為審理的程序會往前進， 發文限期就是5天要給勞動局，沒有回覆台北市府這邊就是依掌握的事實開會討論，要罰就罰。

針對媒體報導民進黨前黨工有遭職場性騷擾案件，台北市勞動局1日發文民進黨中央黨部，說明雇主應依《性別工作平等法》第13條規定，於知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效糾正及補救措施，並要求6月5日前將處理情形回報勞動局。

根據法規，事業單位只要「知悉」員工有遭到職場性騷擾的情形，就應該立即處理，縱使員工已離職，或是案件已經進入司法程序，都應該有所作為，如果員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，就會被處罰最低新台幣10萬元以上、最高50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。