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她控曾柏文車上要求「抱一下」　2021年還曾擔任江啟臣策士

▲▼ 國民黨中央黨部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨中央黨部 。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

政壇性騷風波延燒，國民黨也被控有相關情事。前國民黨智庫研究員曾柏文遭爆涉約女性在車上聊天，並對女性身體「靠得很近」，還會把手放在膝蓋或肩膀輕拍。對此，曾柏文深夜道歉，但有受害者認為他的說詞根本毫無反省，決定公開自己的經驗，過程中對方還做出「抱一下」的要求，「這個圈子很小，後來聽聞有其他女生經歷類似經驗，也有得逞的。從此我離他遠遠的，即便直到2021年都因為他擔任時任國民黨黨主席江啟臣策士，因採訪在網上有所交流。」

該受害者控訴，2015年12月某日，曾柏文有天打電話，說想見面。他當時任職端傳媒評論總監，所以以為兩人是要談合作，開心答應並充滿期待。當晚他開車載她到當時任職的國家電影中心樓下，簡單吃了碗麵後，他就提議買飲料到他車上邊喝邊聊天。坐上去後車子開到師大路停在公園邊，周圍明亮人潮眾多，她並不感到危險。但她漸漸發現，曾柏文沒有要談合作或分享什麼對公共議題的想法，對話中感到愈來愈不舒服。

該受害者說，曾柏文的語氣言談流露居高臨下的父權姿態。記得他頗為得意地說他在媒體上發表一些評論後發現成功來得很快，表示「妳要outstanding，首先要stand out。」再來是又問了她許多生活、工作、感情上非常私人的細節，車子是一個封閉的空間，他講了很久，一直講一直講，讓她感到無處可逃，只想下車，而在下車時，他說「抱一下吧。」

該受害者指出，她當下楞了一下，但告訴自己這沒什麼，她跟國外朋友也都會擁抱，然後真的抱了一下。那一刻她才確定，整場行為是一個邊界模糊的試探，下車時只覺得無比噁心。

該受害者也說，端傳媒評論總監與外稿作者之間是有明顯權力關係的。以一般公司的行政流程而言，稿費由會計部門處理即可，但她聽聞曾柏文會約某些外稿作者見面，當面發錢、聊一聊，使用權力的手段可以說非常經典。2017年他離開端傳媒，明白內情的人都知道他是因私德問題被開除的，表面說法則是行政效率低落，不知道是不是因為許多作者都要聽他長篇大論，而導致效率低落呢？

該受害者批評，曾柏文聲明貌似誠心道歉，實則對自己的行為毫無反省能力。他意指許多女性感到被性騷擾，是因成長過程中來自男性的傷痕和恐懼，「我必須說絕對不是」。

該受害者指出，根據《性騷擾防治法》第二條，本法所稱的「性騷擾」，是指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願，而與性或性別有關之行為。「他是否未經同意碰觸我的身體？否。但那個擁抱意味不明，既非支持也非鼓勵，比較像是無處下手後的聊備一格。他是否違反我的意願？是。他不顧我的意願，展示性別與權力優位，並逼我回答那些很私人的問題。絕不僅僅是在車上獨處帶來的壓力與猜疑，重點是他如何違反了別人的意願。」

該受害者表示，她不需要道歉，當下她知道自己被性騷擾，卻也沒有什麼嚴重身心受創。決定說出來，是為了支持更多無法發聲的人，何況他任職於學校，有多少學生可能受到權勢性騷？他很懂得如何踩在模糊的邊界上，讓性騷擾的光譜變得更廣，後端的刑事訴訟或性平行政調查救濟變得更不可能。可以確定的是，他認為自己沒有像明目張膽的長輩一樣性騷擾，並把受害者的感受推給「成長過程中來自男性的傷痕和恐懼」，這絕對不是事實。

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