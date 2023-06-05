多圖／帛琉建國首場馬拉松賽事　「超馬立委」腳底出血完賽

▲台灣與帛琉好手參與馬拉松賽事。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦帛琉6月4日舉辦首屆「帛琉馬拉松」，我國為彰顯對台帛邦誼之珍視，並持續深化兩國合作夥伴關係，包括「超馬立委」趙天麟、「網球一哥」盧彥勳等人共襄盛舉，趙天麟一度跑到腳底破皮出血，仍以5小時33分完賽。

外交部說明，外交部政務次長田中光與趙天麟、原住民族委員會政務副主任委員谷縱‧喀勒芳安 （Qucung Qalavangan）及花蓮縣政府明良臻處長等率團共襄盛舉，一同為台帛觀光及體育合作邁開步伐。

外交部指出，帛方高度重視本次賽事，視為帛琉後疫情時代觀光與經濟復甦的起跑線，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）在致詞時特別感謝我國的協助，使得賽事能夠圓滿成功。馬拉松開幕式由帛琉傳統吹螺儀式揭幕後，惠恕仁邀請與會貴賓共同擔任剪綵及鳴笛佳賓，為馬拉松拉開序幕，惠恕仁並與田中光並肩起跑，象徵台帛共榮發展而緊密合作的步伐穩健向前。

外交部表示，賽道上約600名跑者，除了來自台灣、帛琉與世界各地的專業好手，台灣友邦選手也齊聚一堂，為這場在「上帝的水族箱」中舉辦的體育盛事增添光彩，也讓台帛之間的觀光與合作進一步連結我國太平洋友邦與國際社會。

本次比賽中，我國友邦跑者、原住民跑者及運動員大放異彩，史瓦帝尼選手Mancoba Nhlabatsi獲得半馬男子組冠軍、來自巴拉圭的Carlos Alejandro González Servían 獲得半馬第三名，聖露西亞跑者Michael Biscette則獲得第四名。我國原住民好手賴庭萱、田睿祥、林晨皓榮獲半馬女子組冠軍、半馬男子組第二名及第五名，曾廷瑋、黃華凡及許韋柏則包辦10K組的前三名；此外排球國手黃培閎則取得5K組第三名的佳績。首屆帛琉馬拉松在中華民國路跑協會協助下，畫下完美的句點。

外交部特別感謝顧問單位中華民國路跑協會、贊助商新光集團、新光醫院、帛琉老爺酒店、中華航空、帛琉大飯店及江湖跑堂等，全力支持帛琉馬拉松的籌辦。台帛雙方將持續在包含體育在內的各項領域密切合作，深化長期以來互利互惠的緊密夥伴關係，並增進兩國友好邦誼。