AIT主席羅森柏格：2024總統大選　美國不會選邊站

▲美國在台協會主席羅森柏格。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）5日第二度來台訪問，她上午主動表示，此次來台很期待和已經宣布參選的各總統參選人交流對話，不過她並未透露將和誰會面；她強調，美國對台灣公平自由的選舉深具信心，「不會在台灣大選中選邊站」，無論台灣民眾選出誰，美國都會與其合作。

羅森柏格今天上午與台灣媒體舉行圓桌座談，根據媒體報導，羅森柏格在致詞時談及，她上次訪台時，有機會與跨越台灣政黨及不同光譜的政治領袖進行交流，本周也很期待有機會與已經宣布參選的各總統候選人進行交流。

羅森柏格說，台灣是區域民主的燈塔，美國相信台灣選舉是自由、公平、符合民主體制的，並且是能夠公平進行的選舉，因此，美國支持台灣進行這樣的選舉，2024大選中，無論選出哪位領袖，美國都會繼續和他一起合作，「美國不會在台灣的大選當中選邊站，另外，我們也反對外部對於台灣選舉的干預」。

羅森柏格談及，美台之間面對許多共同挑戰，也有許多共同機會，非常期待未來能夠繼續與總統蔡英文以及她的團隊共同合作，一起找到這些機會，並且把握它們，這也包括繼續努力拓展夥伴關係，讓世界看到，台灣是世界上一股良善力量。