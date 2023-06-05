海尼根150周年正式開跑　台灣限定獨家贈品　只送不賣全數帶回

▲海尼根150周年正式開跑。

圖、文／海尼根提供

150年前海尼根在荷蘭阿姆斯特丹起步，如今全球各地都在慶祝這一里程碑，海尼根台灣也不例外。即日起各大通路除了有集點活動，可以換取海尼根星潮好禮，還有消費滿額即贈或是抽獎。值得一提的是，這次所有贈品都是「台灣獨家限定」，你絕對不會想要錯過。

海尼根家族第三代掌門人Freddy Heineken曾經說過：「我賣的不是啤酒，我賣的是 Gezelligheid」。Gezellighei是荷蘭語，代表的是一種凝聚力和共享的感覺。迎向150年之際，海尼根收集了全球各地稱呼海尼根的各種說法，並將它們融入設計當中，非常有紀念價值！

海尼根台灣特地運用這樣的設計，發展成12款造型特殊、值得收藏的紀念杯、紀念冰桶與底片相機等，都是台灣獨家限定，歡迎消費者加入收藏的行列。

海尼根150週年的首發慶祝活動可謂熱鬧非凡，除了各大通路，其他便利超商、地區超市即日起也有消費兩手海尼根星銀即贈獨家紀念杯，還附杯墊。這裡也可以先預告，全家便利商店將會在7月推出集章趣活動，到時只要集滿指定章數，就能免費或加價兌換海尼根150週年的限量好禮。更多活動細節請密切鎖定海尼根台灣官方LINE帳號https://line.me/R/ti/p/@heineken.tw?from=page&accountId=heineken.tw，海尼根150週年精彩活動不漏接！