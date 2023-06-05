已婚男單獨約出門！「話題聊妻小」她曝背後用意：上鉤是自己願意

▲有些已婚男性聊妻小未必是想避嫌。示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「如果你上鉤的話，就是你自己願意的喔，我一開始就講了。」財經網美胡采蘋在臉書上有感而發，提到有些已婚男性約人單獨出去，劈頭就會先說自己的老婆和小孩，本以為是要避免誤會，但到後來收到花、禮物，才會知道真實用意。貼文曝光後，引發網友熱議。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，當已婚男性單獨約自己出去，且一開始就在聊老婆、小孩，可能會心想對方是委婉提示自己的已婚身分，避免之後造成誤會，而此舉會讓她覺得「這樣的男生很不錯、很愛家耶」。

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但話鋒一轉，胡采蘋透露，直到她收到花、收到禮物，才會發現這樣的已婚男性其實有其他用意，「他們真正要表達的是，如果你上鉤的話就是你自己願意的喔，我一開始就講了」。因此她便直呼，「以後就直接當妻小介紹是社交環節就好」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「基本上男生單獨約你，多數是有目的的，不管已婚未婚」、「已婚男人跟女性私下聊天若聊到『我和我太太感情不好，我們只是家人了。』絕對是想偷吃起手式」、「+1，以前在職場時，也有這樣的情況發生」、「自戀環節你懂嗎？他們在告訴你，我就是這樣的，你愛上我是你的錯，我會接受的」、「沒錯！還有說自己女友對自己不好的，打同情牌」。

也有網友分享，「只要一開始就講老婆、講小孩的，我都會說『好想認識你老婆喔！』如果開始說跟老婆不合、觀念不一樣、說她壞話，我就會說『我要跟你老婆說喔！』就沒有下次了」。