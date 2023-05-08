夜宿機場「20年沒遇過」　她見星宇應變能力：短期內還會反覆發生

▲星宇航空。圖與本文無關。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

星宇航空JX800降落成田機場時遇怪風，前後延誤7小時，也導致JX801、JX803受影響。對此，財經網美胡采蘋分享看法，星宇航空開業至今，陸續傳出一些評價，「沒想到卻是班機的危機應變能力先爆開，這點真的很令人意外」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，「行銷先於產品，最常見的意外就是產品跟不上」，星宇航空開業至今，陸續傳出一些評價，她有幾個朋友都對商務艙的座椅和空間安排不太滿意，也擔心商務艙會變成負評的重災區，未料最先爆開的是「班機的危機應變能力」，讓她感到意外。

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胡采蘋表示，班機延誤後，旅客沒被送進五星級飯店，反倒要在機場過夜，「國際線我已經20年沒遇過這種事情了」。她回憶道，有次香港航空誤點，她半夜2時下飛機，早上7時要飛，就算中間只有4、5小時，還是被專門的小巴送到酒店，「小巴上只有我和另一個乘客」，這樣的處理態度，任誰都不會忘記。

▲張國煒。（圖／記者張佩芬攝）

胡采蘋坦言，她對星宇這個品牌抱有很深的期望，航空公司更重要的是選點、拓展旅遊市場，星宇的選點有企圖心、行銷力也有機會把旅遊產品賣出去，然而現在「星宇的產品」恐怕出現大問題，航班調度不是很容易就能理順的事，「看起來短期內還會反覆發生，對於品牌的傷害就難以避免」。

貼文一出，隨即引發網友熱議，「K董的魅力是很好的起手式，不要好好的牌打到壞掉」、「其實從去年底就開始陸續聽到對星宇很期待的朋友，實際搭過後卻對服務品質很失望」、「星宇最大優點是飛機新、座椅觸控面板畫質佳，結案」、「行銷先於產品的意外，的確，希望K董視此次危機為轉機，是新品牌的學習」、「我也覺得誇張，沒有送客人去旅店休息，也沒餐食」。