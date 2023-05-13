北捷危機處理有多好？　她曝神分工讚爆「比中捷安全很多」

▲財經網美大讚北捷危機處理做得很好。（示意圖／記者戴若涵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中捷運日前發生1死10傷重大事故，台北捷運啟動各路線作業巡檢，避免發生類似事件。對此，財經網美胡采蘋直呼，「其實我覺得北捷真的比中捷安全很多」，分享有次目睹北捷的危機處理，心得就是「出乎意料的好」，「分不同的站台做不同的事情，有不同的工作人員在等待上車，真的是讓我很驚奇。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，她過去看太多空中浩劫系列，導致每次在大眾運輸上，沒事的話，就會看看周圍有什麼警報設備，「而且北捷的處理，還滿出乎意料的好」，接著分享一段故事，透露她如此認同的原因。

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「有一次我在車廂遇到有人吐了」，當時她趕緊用車廂電話通報，一拿起來馬上接通，「我說有人吐了，我在哪一站、下一站是哪，然後對方問我吐的乘客現在怎樣了，我說她快暈倒的樣子。」到站後，就有工作人員進到車廂，扶該位乘客下車，讓捷運繼續行駛。

再到下一站，則有清潔人員拿拖把上車拖地，讓她感到詫異，「我以為會等到列車到終點站才會清掃耶！」而且清潔人員拖地時，列車仍照常運作，「拖到了再下一站，地板乾淨了，他們才出去。」如此細節的分工，讓她覺得整個過程都很神奇，「分不同的站台做不同的事情，有不同的工作人員在等待上車，真的是讓我很驚奇。」

胡采蘋也說，先前有中國朋友來台自助旅行時，她就大推一定要搭看看北捷，「我說北捷大家都排隊、沒人插隊，人太多也不會硬要上車，你就知道真正的排隊是怎樣的，而且北捷很乾淨很舒服，地板可以包壽司。」最後她笑說，「後來有一次，我聽他們跟別人講台北，他們就說台北很乾淨，地板可以包壽司」，似乎也引以為傲。

就有網友有共鳴，「有次見識到站務人員協助行動不便者，到站就等在那邊，極為讚嘆」、「愛死台北捷運」、「遇過有人不舒服快暈倒，打神奇電話後，下一站車一停，輪椅就推上來了」、「我把悠遊卡連卡套掉進月台間隙中，北捷的站務人員非常處變不驚地拿出捕蝴蝶那種網子，在兩班車之間幫我撈上來。」

貼文引發眾人很有感觸地分享，「有次看見負責清潔的人員一邊清地面打翻的飲料，還親切地教乘客該怎麼找北捷人員協助，順便叮嚀：『你們自己在地上擦，車子開動的時候容易跌倒、很危險』，揪甘心欸！」「我是遇到過怪人，馬上下車找到站務人員，簡短說明後，他很快的進車廂處理，讓人安心真的沒話說。」