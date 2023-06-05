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頂新和德「食公益」計畫　支持全台首創實物銀行愛心物資宅配

頂新和德「食公益」計畫支持全台首創實物銀行愛心物資宅配（圖／頂新和德提供）

▲與平台合作宅配雄愛心物資包給服務對象。（圖／高雄市社福慈善總會提供）

生活中心／綜合報導

高雄市社福慈善總會推動「雄愛心物資包」方案，是全台唯一串連實體食物銀行和外送平台即時宅配的創新服務，讓弱勢朋友免去交通安排的煩惱，領取生活物資變得更簡單，在頂新和德文教基金會「食公益」捐助計畫經費支持下，可提供800趟物資運送，預計1,000戶次受惠。

家住高雄的阿玲(化名)，六年前辭去工作，回家一肩扛起照顧家中三位失能親人的重擔，在母親罹患腦中風前，阿玲在餐飲業工作，一家生活還算平順，但是母親長期臥床後，照顧截肢、只能靠輪椅代步的父親和思覺失調大哥的艱難任務，全由阿玲接手。

頂新和德「食公益」計畫支持全台首創實物銀行愛心物資宅配（圖／頂新和德提供）

▲阿玲領取雄愛心物資包。（圖／高雄市社福慈善總會提供）

家中生活日常與醫療耗材費用支出龐大，現在一家靠著政府補助金和民間單位協助， 生活過得很辛苦。還好有社工協助阿玲從高雄市社福慈善總會「雄愛心物資平台」領取生活所需物資，減輕生活上的負擔。

以前阿玲要特地跟朋友借車到鳳山的實體實物銀行領物資，現在有了「雄愛心物資包」服務，只要使用手機在「雄愛心物資平台」線上選擇物資，下單後一個小時內由外送業者宅配到家，對於像是阿玲這樣忙於照顧家人而難抽身外出的弱勢家戶幫助很大，也減少行動不便者外出親領物資的風險。

頂新和德「食公益」計畫支持全台首創實物銀行愛心物資宅配（圖／頂新和德提供）

▲服務對象領取雄愛心物資包。（圖／高雄市社福慈善總會提供）

頂新和德「食公益」計畫支持全台首創實物銀行愛心物資宅配（圖／頂新和德提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充關心與體驗雄愛心物資包撿貨流程。（圖／頂新和德文提供）

日前頂新和德文教基金會創辦人魏應充也到高雄市社福慈善總會關心，他表示：「擴大科技應用於公益更貼近使用者需求，鼓勵公益團體採用創新的解決方案來協助更多弱勢朋友。」

高雄市社福慈善總會執行長黃冠勳指出，去年疫情期間開始利用外送宅配食物銀行物資，減少疫情接觸感染，社工也能夠省下更多在實物銀行的工作時間，而去關懷協助更多受助戶。

食公益捐助計畫今年邁入第九屆，徵件主題持續以「食」領域為核心進行，盼透過捐助及培訓計畫，陪伴全台公益團體創新成長與茁壯。徵選時間即日起至2023年7月31日止，相關徵件資訊請洽官網：https://reurl.cc/qk7n2g

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