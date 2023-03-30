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頂新和德助慈暉關懷學園　守住安置少年安穩的家

▲▼頂新和德,慈暉關懷學園,安置少年。（圖／頂新和德提供）

▲高雄慈暉關懷學園董事長謝東宏主持動土典禮，頂新和德文教基金會創辦人魏應充等各界各界善心賢達都參與動土祈福儀式。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣每年有超過3,000 名孩子被迫離開原生家庭，走入安置機構，過去17年，高雄慈暉關懷學園陪伴超過180位兒少度過黑暗、撕掉壞孩子標籤，今天舉行新家園動土典禮，完工後將提供36位高關懷青少年更好的安置處所，學園董事長謝東宏主持動土典禮，頂新和德文教基金會創辦人魏應充等各界善心賢達都參與動土祈福儀式。

疫情加上房屋租約到期，慈暉學園面臨龐大經濟壓力，為提供青少年們長久穩定的家園，從民國108年起展開「慈暉關懷學園新家園興建計畫」，向社會大眾和企業伸出援手。頂新和德文教基金會從五年前陸續透過「食公益」、「將才學堂烘焙技職計畫」等不同專案支持慈暉學園，更率先捐出100萬元作為籌建家園經費。

去年開始，頂新和德文教基金會也與慈暉關懷學園創辦的烘焙品牌「蘋果綠」合作，由基金會提供免費行銷平台「愛的GOOD力」，讓專業老師和孩子們共同研發製作的美味烘焙餅乾和糕點上架販售，透過行銷宣傳協助慈暉學園提高知名度曝光，邀請民眾「買吃的做公益」。

▲▼頂新和德,慈暉關懷學園,安置少年。（圖／頂新和德提供）

▲高雄慈暉關懷學園舉行新家園動土典禮，完工後將提供高關懷青少年更好的安置處所。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，看到慈暉學園全心全力投入，希望更多人共同協助支持，繼續幫助孩子們翻轉人生、找到夢想。

慈暉關懷學園是高雄地區唯一受到法院委託安置輔導少年的安置機構，提供日常照顧和教育輔導，也安排技職課程幫助園生進入和適應職場，新家選擇市郊但不偏遠的地方，讓孩子融入社區生活，新家將優化環境設備，如球場、烘焙與餐飲教室、實習教室、宿舍。

慈暉關懷學園新家園總體建設經費概估需6,000萬，目前雖已籌措頭期建設資金，但後續經費仍有2,000萬缺口，誠摯邀請大眾支持慈暉新家園興建計畫https://reurl.cc/xlWKvL ，或購買「蘋果綠」烘焙商品支持https://reurl.cc/pLp5De
 

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