「不能就這樣算了！」判斷職場性騷擾　性別專家「3問」供自評

▲《人選之人-造浪者》女子力爆棚，謝盈萱喊：「我們不要算了」逼哭眾人。（圖／Netflix提供）

記者嚴云岑／台北報導

政壇、學界、媒體圈「#MeToo」風波延燒，不少受害者隱忍多年才發聲。性別專家表示，職場性騷擾是指一種在性與性別認同上的權力濫用，而導致妨礙或傷害職員完整的福祉、氣氛或機會的行為，若不確定自己的舉動是否已構成騷擾，可問自己3個問題，若答案都是否定的，就已經造成了性騷擾。

影集《人選之人》描述黨工遭性騷擾事件，由謝盈萱主演的翁文方ㄧ句「我們不能就這樣算了！」深植人心，也讓沈潛多年的受害者打破心牆，勇敢為揭露遭遇。政壇「#MeToo」自5月底延燒，目前已累計10餘件指控，藍綠兩黨均牽涉其中。風波更延燒到媒體圈、藝文界與學界，不少受害者透過社群媒體寫出曾經遭遇，希望加害者獲得制裁。

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台灣國家婦女館性別主流化專家、衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，騷擾者與被騷擾者之間常存在有不平等的權力關係，重點不一定在「性」，而在於「權力」。因此，在判定某些行為或環境是否構成性騷擾的過程中，取決的標準並不在於加害者的動機，或是加害者是否意圖為之。

也因為權力不對等，職場性騷擾發生時，大部分被騷擾者會因為「怕丟工作」與「怕別人閒言閒語」等未申訴，長期下來也會讓加害者食髓之味，加上行政管理單位多一事不如少一事的鴕鳥心態，也會讓加害者變本加厲，終至不可收拾的地步。

在政壇性騷擾風波爆發後，部分遭指控者否認作為，並在社群媒體上予以回擊。張自強表示，許多騷擾者被檢舉時，只認為自己的行為只是開玩笑、表現幽默，甚至覺得自己是「性情中人」，對於被騷擾者的困擾置若罔聞。為了幫助民眾拿捏職場界線，張自強也提供「3問」供自評：

（1） 當你的配偶在場時，你會做出同樣的行為嗎？

（2） 你願意自己的孩子、配偶或對你重要的人，也被如此對待嗎？

（3） 別人也可以對你這樣做嗎？

張自強表示，若以上答案都是否定的，就已經構成性騷擾，應顧及被騷擾者感受並修正互動行為，在職場上也應尊重他人差異，尤其與對方有權利差異關係時，更不應利用對方的仰慕，遂行性騷擾行為，惟有大家在職場上共同互相尊重，恪遵相關倫理規範，才能建立一個重視性別平等安全的友善職場。