　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理下場出爐

▲台南市議員林依婷在臉書表示，易俊宏已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林依婷在臉書表示，易俊宏已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市政府副發言人易俊宏，2022年6月，遭踢爆是性騷擾慣犯，在任教育部青年署講師時，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，惡行長達至少7年，當時台南市長黃偉哲表示「絕不寬貸」，惟民進黨籍台南市議員林依婷卻聘用易俊宏作為助理，林依婷5日坦承自5月起聘用對方，但易男已在上午提出辭呈。

時代力量立法委員陳椒華5日強烈質疑，當初市府喊話要法辦，結果尚未出爐，民進黨籍議員就急著聘用易俊宏，「這就是民進黨處理性騷擾的態度嗎？」。

▲台南市議員林依婷在臉書表示，易俊宏已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有網友留言詢問易俊宏在林依婷的辦公室任職「是不是事實？」，林依婷回覆「是」，並稱在就職其團隊期間若有性平控訴，會請易俊宏離開團隊。林依婷更留言稱「司法判決尚未確定，包庇性騷慣犯這個用詞不恰當」、「性平爭議發生時，我非他主管」，遭網友痛批「妳就是那群漠視這一切發生的主管」。林依婷則在臉書表示，易俊宏先生已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。

▲台南市議員林依婷在臉書表示，易俊宏已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林依婷在臉書說明指出，有關於她的助理易俊宏先生遭指控涉及性騷事件，她說明如下：第一點是大家最關心的後續處理情況，易俊宏目前是有性騷的官司在身，案情相關細節與進度無法由她說明，但請大家相信易俊宏正在接受司法調查，相信司法會做出公正的判決。第二點，她與易俊宏曾是台南市政府的同事，不過疑似性騷案件發生地點不在台南市政府、對象也並非台南市政府員工，所以她是在2022年媒體報導時才知道外界對其有這些控訴，那時她已離開台南市政府近1年，就我所知易俊宏也是在那時解除職務離開市政府，並將相關指控送市府相關單位進行調查。

第三點，過了1年之後，市府的調查進度與結論為何，這也會是相關當事人等想要了解的，所以我會在6/12的總質詢時間，在議事堂內公開詢問進度與結論，並要求市政府向司法機關提供調查報告，以利真相釐清。第四點，選擇聘用易俊宏並不代表認為對於易俊宏的指控都是子虛烏有，因此她在聘用之前與易俊宏達成幾項勞資協議，其中第一項就是如若司法判決他有罪，他必須立刻無條件的離開我的團隊。第二項則是希望他能夠學到教訓，未來能夠掌握分際、謹言慎行，如果再有任何與性平有關的爭議或控訴，易俊宏同樣必須立刻無條件離開我的團隊。

▲台南市議員林依婷在臉書表示，易俊宏已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五點，她因原先的法案助理因故離職，為了因應即將到來的第1次定期會，因此在5月1日聘用易俊宏作為法案助理，隨即各領域都發生了嚴重的性平事件，她也想過這個聘用可能不是一個正確的決定，是不是要請易俊宏儘速離職避免捲入風波之中。但她仔細思考過後，認為易俊宏被指控的案子，司法很快會有結論，如果真的認定易俊宏有錯有罪，她當下可以立刻解職，但如果易俊宏最終是被認定無罪卻被她提前解職，她是不是違反了無罪推定的原則，並且顯得自己急著切割、掩飾當時選擇聘用他的決定，裝作一切都沒有發生，這樣讓她覺得自己非常不負責任。

林依婷指出，她既然選擇任用了易俊宏，就要為自己的選擇付出代價，而她付出代價的那天是司法判決的當天，她會向相關的當事人一一親自道歉謝罪。

林依婷也說，趁著她還是雇主的時刻，要求易俊宏正視當事人們的訴求，對於自己如果有讓他人不舒服的肢體動作或者言語用詞，應該好好的、誠懇的、真摯的先道歉，並且勇敢面對司法，無論最終判決如何，未來都不應該再讓他人有這樣不舒服的感覺，努力讓自己成為一個值得被原諒的人。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中男律師槓中檢！　3大癥結點一次看
快訊／午後雨彈來了！　7縣市「大雨特報」
83歲男星不信「29歲女友懷孕」！　逼驗胎兒DNA出爐
台灣「首家好市多」要搬家？　新店接近目前2倍大
鍾明軒惹惱廠商！　被恐嚇YT停擺3週：直接嚇死
快訊／抹布水煮麵　老闆發聲明道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理下場出爐

快訊／賴清德3點下令性騷「零容忍」　民進黨將開性平課

民進黨今繳不出性騷案報告　北市勞動局：下午來電說資料太多

侯友宜支持度回升？戴立安解析「9天3份民調」結果　給藍營2警訊

她控曾柏文車上要求「抱一下」　2021年還曾擔任江啟臣策士

傅崐萁被控「抱頭親吻」性騷　國民黨：最重懲處「開除黨籍」

議會首見！AI機器人質詢陳其邁　點名高雄「每2年關3小學」

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

力拼國民黨中正萬華立委初選　應曉薇公布宣明智支持影片

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理下場出爐

快訊／賴清德3點下令性騷「零容忍」　民進黨將開性平課

民進黨今繳不出性騷案報告　北市勞動局：下午來電說資料太多

侯友宜支持度回升？戴立安解析「9天3份民調」結果　給藍營2警訊

她控曾柏文車上要求「抱一下」　2021年還曾擔任江啟臣策士

傅崐萁被控「抱頭親吻」性騷　國民黨：最重懲處「開除黨籍」

議會首見！AI機器人質詢陳其邁　點名高雄「每2年關3小學」

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

力拼國民黨中正萬華立委初選　應曉薇公布宣明智支持影片

四大項目總金額超過三百萬！《亞洲電子競技公開賽》報名正式啟動

源頭管制與暫置併進　台南遊蕩犬2年減逾8000隻

北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

快訊／南台灣注意！大雷雨轟3縣市　「19示警區域」一次看

鍾欣凌演技再進化！　微笑弒夫「水泥埋屍」網看到飆髒話：太變態

神嘴預言「3年緩跌10%」　顏炳立：但好土地不會寂寞

劉雨柔離婚9月突吐「出國等豔遇」！悄投入1比賽：我就是輸不起

12生肖「6月運勢」曝！命理師警告：屬狗要守婚約否則出大事

女兒持過期眷屬證被拒　台鐵司機員耍官威「不開車」？本人澄清了

台灣第一家好市多搬家獲證實　新店址「洽談中」

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

政治熱門新聞

何志偉遭控肢體性騷道歉了

陸生問這一題　柯：你還回得去嗎？

何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼

前國民黨智庫曾柏文深夜致歉

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

女遭戳胸被阻報警！張斯綱點名吳思瑤

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

陸軍中校體測...突倒地抽搐死亡

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

曾柏文被控性騷道歉　受害者批說謊

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

藍綠性騷擾連環爆　翟神曝3招辨別

高嘉瑜駁斥收「紅色捐款」喊告網友

更多熱門

相關新聞

吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

近日，民進黨爆發黨工遭性騷擾卻被當時的婦女部主任冷處理，甚至吃案的事件，這對一向鼓吹婦權至上的執政黨而言，實屬相當諷刺。而在性騷擾事件不斷爆發，目前處理方式，幾乎是以性騷擾的調查為主，但這類案件是否有涉及強制猥褻，卻較少受到關注。

職場性騷擾黑數破7成！漏洞20年沒補

職場性騷擾黑數破7成！漏洞20年沒補

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

中正大學女校友控性騷！曝副教授做這些事

中正大學女校友控性騷！曝副教授做這些事

關鍵字：

綠營議員性騷擾助理撻伐

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

鍾明軒惹惱廠商！

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面