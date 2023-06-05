南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理下場出爐

▲台南市議員林依婷在臉書表示，易俊宏已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市政府副發言人易俊宏，2022年6月，遭踢爆是性騷擾慣犯，在任教育部青年署講師時，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，惡行長達至少7年，當時台南市長黃偉哲表示「絕不寬貸」，惟民進黨籍台南市議員林依婷卻聘用易俊宏作為助理，林依婷5日坦承自5月起聘用對方，但易男已在上午提出辭呈。

時代力量立法委員陳椒華5日強烈質疑，當初市府喊話要法辦，結果尚未出爐，民進黨籍議員就急著聘用易俊宏，「這就是民進黨處理性騷擾的態度嗎？」。

有網友留言詢問易俊宏在林依婷的辦公室任職「是不是事實？」，林依婷回覆「是」，並稱在就職其團隊期間若有性平控訴，會請易俊宏離開團隊。林依婷更留言稱「司法判決尚未確定，包庇性騷慣犯這個用詞不恰當」、「性平爭議發生時，我非他主管」，遭網友痛批「妳就是那群漠視這一切發生的主管」。林依婷則在臉書表示，易俊宏先生已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。

林依婷在臉書說明指出，有關於她的助理易俊宏先生遭指控涉及性騷事件，她說明如下：第一點是大家最關心的後續處理情況，易俊宏目前是有性騷的官司在身，案情相關細節與進度無法由她說明，但請大家相信易俊宏正在接受司法調查，相信司法會做出公正的判決。第二點，她與易俊宏曾是台南市政府的同事，不過疑似性騷案件發生地點不在台南市政府、對象也並非台南市政府員工，所以她是在2022年媒體報導時才知道外界對其有這些控訴，那時她已離開台南市政府近1年，就我所知易俊宏也是在那時解除職務離開市政府，並將相關指控送市府相關單位進行調查。

第三點，過了1年之後，市府的調查進度與結論為何，這也會是相關當事人等想要了解的，所以我會在6/12的總質詢時間，在議事堂內公開詢問進度與結論，並要求市政府向司法機關提供調查報告，以利真相釐清。第四點，選擇聘用易俊宏並不代表認為對於易俊宏的指控都是子虛烏有，因此她在聘用之前與易俊宏達成幾項勞資協議，其中第一項就是如若司法判決他有罪，他必須立刻無條件的離開我的團隊。第二項則是希望他能夠學到教訓，未來能夠掌握分際、謹言慎行，如果再有任何與性平有關的爭議或控訴，易俊宏同樣必須立刻無條件離開我的團隊。

第五點，她因原先的法案助理因故離職，為了因應即將到來的第1次定期會，因此在5月1日聘用易俊宏作為法案助理，隨即各領域都發生了嚴重的性平事件，她也想過這個聘用可能不是一個正確的決定，是不是要請易俊宏儘速離職避免捲入風波之中。但她仔細思考過後，認為易俊宏被指控的案子，司法很快會有結論，如果真的認定易俊宏有錯有罪，她當下可以立刻解職，但如果易俊宏最終是被認定無罪卻被她提前解職，她是不是違反了無罪推定的原則，並且顯得自己急著切割、掩飾當時選擇聘用他的決定，裝作一切都沒有發生，這樣讓她覺得自己非常不負責任。

林依婷指出，她既然選擇任用了易俊宏，就要為自己的選擇付出代價，而她付出代價的那天是司法判決的當天，她會向相關的當事人一一親自道歉謝罪。

林依婷也說，趁著她還是雇主的時刻，要求易俊宏正視當事人們的訴求，對於自己如果有讓他人不舒服的肢體動作或者言語用詞，應該好好的、誠懇的、真摯的先道歉，並且勇敢面對司法，無論最終判決如何，未來都不應該再讓他人有這樣不舒服的感覺，努力讓自己成為一個值得被原諒的人。