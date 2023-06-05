　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林奕華因助理捲性侵案被連帶賠錢　藍稱「她非加害人」不需懲處

▲▼台北市副市長林奕華。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長林奕華。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨台北市副市長林奕華立委任內，辦公室爆發重大性侵案，她本人還被法院判賠連帶損害賠償2百多萬元。適逢近期各政黨都在檢討自身性平爭議，國民黨文傳會主委林寬裕表示，林奕華不是加害人，不能給予懲處。考紀會主委黃怡騰直言，「性騷擾在有性別的社會裡面，是一定會發生的事情」，並質疑前述性侵案「跟林奕華有關嗎？我們就應該處罰副市長嗎？調查副市長嗎？」

國民黨中央黨部今（5）日召開「堅決守護性別平等及女性權益，性平調查機制啟動說明 」記者會，文傳會主委林寬裕、考紀會主委黃怡騰、文傳會副主委林家興、發言人楊智伃出席；他們強調堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，秉持毋枉毋縱精神，深入調查了解相關情況，由行管會處理內部受聘員工的性平問題，亦由考紀會處理黨員的性平問題，至於其他場域若涉及黨員，也都會以最高標準處置，最重開除黨籍。

現場媒體提問，涉案態樣很多元，例如林奕華是前辦公室主任林廷霖，在林奕華服務處儲物間性侵女志工，遭判有期徒刑3年10月定讞，法院也判林奕華違背雇主責任，須連帶賠償2百萬多元，國民黨要如何以最高標準處置？文傳會主委林寬裕對此表示，此個案的加害人是林奕華的前辦公室主任，至於雇主林奕華不是性平事件的加害人，這要先釐清。

林寬裕指出，法律對性騷擾的加害人及行為態樣有明確規定，國民黨最後會回歸到法律，因此所謂的最高標準處置，其實就是跟法律規範是一樣的，國民黨沒有辦法做超過法律規範太多的標準，不能明明她不是加害人，她沒有做性騷的事情，就給予懲處。

考紀會主委黃怡騰則直言，「性騷擾在有性別的社會裡面，是一定會發生的事情，這個千真萬確！」否則不需要法律。針對林奕華及其前副主任的性侵案件，黃表示，這是以前發生的事情，須就人、事、地、物、時來分別進行評價，他什麼時候就職？性侵是就職前發生，還是就職後發生？是主管明知而雇傭，還是主管本身就是加害人，「這個跟林奕華有關嗎？」

針對外界說林奕華是國民黨的黨員，國民黨是否給予處置，黃怡騰說，當然外界可以這樣說，「但我們就應該處罰副市長嗎？調查副市長嗎？還是去追懲那個主任以前犯過的那些案件？」他強調，以前犯過的案件如果已經受到處罰，按照「一罪不兩罰」的法律處理原則，可以在事後加以繼續的處罰嗎？

黃怡騰表示，很多事情發生了，也許是在火頭上、風頭上，可是處理事情要公正、平等，依照法律嚴格的來執行。他也坦言，「沒有所謂的最高標準、最低標準」，國民黨按照法律所定的標準來處理，這才是正確的辦法。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台男尾隨突「伸手摸她下身」！　南韓正妹嚇瘋
快訊／藍中正萬華立委初選不納黨員投票　611至613全民調
快訊／花1元買塑膠袋中千萬！　統一發票3、4月清冊曝光
快訊／微風運河驚見男浮屍　約20-30歲
快訊／下班注意！雨區擴大「11縣市大雨特報」
無預警！　日本來台名店悄悄熄燈
獨／美商富淳領導狠坑下線！百人被騙2040萬
獨／幫父親事業休學重考　高二籃球好手戲水溺斃…校方哀慟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

給柯文哲「非常高評價」　前日相野田佳彥讚：有領袖氣質、令人尊敬

快訊／藍中正萬華立委初選不納黨員投票！　611至613全民調

怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人

柯文哲拜會前日相野田佳彥　談核能、福食「沒理由台灣人不能吃」

政府調薪獨漏退休軍公教　藍黨團：他們為國奉獻一生情何以堪？

蔣萬安去不去上海雙城論壇？　北市府：最快6月底會決定

新光金40萬股東緊盯！吳東進幫台新金吳東亮站台　高喊「我們家的光榮」

藍中正萬華立委選戰派奇兵？　應曉薇提「韓冰」：我馬上退選

林奕華因助理捲性侵案被連帶賠錢　藍稱「她非加害人」不需懲處

北市勞動局全面檢查捷運及地下開挖工程　違規達87項、罰鍰305萬

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

給柯文哲「非常高評價」　前日相野田佳彥讚：有領袖氣質、令人尊敬

快訊／藍中正萬華立委初選不納黨員投票！　611至613全民調

怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人

柯文哲拜會前日相野田佳彥　談核能、福食「沒理由台灣人不能吃」

政府調薪獨漏退休軍公教　藍黨團：他們為國奉獻一生情何以堪？

蔣萬安去不去上海雙城論壇？　北市府：最快6月底會決定

新光金40萬股東緊盯！吳東進幫台新金吳東亮站台　高喊「我們家的光榮」

藍中正萬華立委選戰派奇兵？　應曉薇提「韓冰」：我馬上退選

林奕華因助理捲性侵案被連帶賠錢　藍稱「她非加害人」不需懲處

北市勞動局全面檢查捷運及地下開挖工程　違規達87項、罰鍰305萬

現烤出爐就秒殺！台北15元銅板點心「蟹殼黃」　酥皮芝麻香包青蔥

好市多切片起司發霉「長灰綠斑紋」！　衛生局衝現場拆3包結果曝

台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

洗衣店衣物遭竊　恆春警調監視器鎖定對象追緝

河邊鴨子頻失蹤！村民疑藏水怪　抽乾水驚見15kg「尖牙巨獸」

新板豪宅屢創9字天價　隔街「億級社區」苦撐8字頭

《無限神速斬 勇者鬥惡龍達伊的大冒險》9／28上市　收錄鬼岩城之戰劇情

上架就被掃光、10倍修護力升級的超強保養！女生化妝台的居家常備品

舒壓與情感共鳴！劇團即興演譯生命故事　療癒玉醫精神病友

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

何志偉遭控肢體性騷道歉了

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

陸生問這一題　柯：你還回得去嗎？

何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼

前國民黨智庫曾柏文深夜致歉

女遭戳胸被阻報警！張斯綱點名吳思瑤

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

陸軍中校體測...突倒地抽搐死亡

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

曾柏文被控性騷道歉　受害者批說謊

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

藍綠性騷擾連環爆　翟神曝3招辨別

更多熱門

相關新聞

藍中正萬華立委選戰派奇兵？　應曉薇提「韓冰」：我馬上退選

藍中正萬華立委選戰派奇兵？　應曉薇提「韓冰」：我馬上退選

民進黨5月31日提名市議員吳沛憶參戰中正萬華，但國民黨至今仍難產，市黨部今（5）日下午召開提名說明會，市議員應曉薇、鍾小平、郭昭巖等有意參選者皆出席。應曉薇直言這場選戰派奇兵最好，全力支持年輕人，她更鬆口表示：「如果是韓冰，我馬上退出！我絕對馬上退出！我就是挺她啦！」

判斷職場性騷擾　性別專家「3問」供自評

判斷職場性騷擾　性別專家「3問」供自評

蘇巧慧：新北兒童被餵藥　侯友宜忙著選總統

蘇巧慧：新北兒童被餵藥　侯友宜忙著選總統

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理

吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

關鍵字：

國民黨林奕華性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

鍾明軒惹惱廠商！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面