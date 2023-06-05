林奕華因助理捲性侵案被連帶賠錢　藍稱「她非加害人」不需懲處

▲台北市副市長林奕華。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨台北市副市長林奕華立委任內，辦公室爆發重大性侵案，她本人還被法院判賠連帶損害賠償2百多萬元。適逢近期各政黨都在檢討自身性平爭議，國民黨文傳會主委林寬裕表示，林奕華不是加害人，不能給予懲處。考紀會主委黃怡騰直言，「性騷擾在有性別的社會裡面，是一定會發生的事情」，並質疑前述性侵案「跟林奕華有關嗎？我們就應該處罰副市長嗎？調查副市長嗎？」

國民黨中央黨部今（5）日召開「堅決守護性別平等及女性權益，性平調查機制啟動說明 」記者會，文傳會主委林寬裕、考紀會主委黃怡騰、文傳會副主委林家興、發言人楊智伃出席；他們強調堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，秉持毋枉毋縱精神，深入調查了解相關情況，由行管會處理內部受聘員工的性平問題，亦由考紀會處理黨員的性平問題，至於其他場域若涉及黨員，也都會以最高標準處置，最重開除黨籍。

現場媒體提問，涉案態樣很多元，例如林奕華是前辦公室主任林廷霖，在林奕華服務處儲物間性侵女志工，遭判有期徒刑3年10月定讞，法院也判林奕華違背雇主責任，須連帶賠償2百萬多元，國民黨要如何以最高標準處置？文傳會主委林寬裕對此表示，此個案的加害人是林奕華的前辦公室主任，至於雇主林奕華不是性平事件的加害人，這要先釐清。

林寬裕指出，法律對性騷擾的加害人及行為態樣有明確規定，國民黨最後會回歸到法律，因此所謂的最高標準處置，其實就是跟法律規範是一樣的，國民黨沒有辦法做超過法律規範太多的標準，不能明明她不是加害人，她沒有做性騷的事情，就給予懲處。

考紀會主委黃怡騰則直言，「性騷擾在有性別的社會裡面，是一定會發生的事情，這個千真萬確！」否則不需要法律。針對林奕華及其前副主任的性侵案件，黃表示，這是以前發生的事情，須就人、事、地、物、時來分別進行評價，他什麼時候就職？性侵是就職前發生，還是就職後發生？是主管明知而雇傭，還是主管本身就是加害人，「這個跟林奕華有關嗎？」

針對外界說林奕華是國民黨的黨員，國民黨是否給予處置，黃怡騰說，當然外界可以這樣說，「但我們就應該處罰副市長嗎？調查副市長嗎？還是去追懲那個主任以前犯過的那些案件？」他強調，以前犯過的案件如果已經受到處罰，按照「一罪不兩罰」的法律處理原則，可以在事後加以繼續的處罰嗎？

黃怡騰表示，很多事情發生了，也許是在火頭上、風頭上，可是處理事情要公正、平等，依照法律嚴格的來執行。他也坦言，「沒有所謂的最高標準、最低標準」，國民黨按照法律所定的標準來處理，這才是正確的辦法。