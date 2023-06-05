吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

▲近日性騷擾新聞頻傳，目前事件的處理方式，幾乎是以性騷擾調查為主，但是否涉及強制猥褻卻較少受到關注。（圖／視覺中國CFP）

近日，民進黨爆發黨工遭性騷擾卻被當時的婦女部主任冷處理，甚至吃案的事件，這對一向鼓吹婦權至上的執政黨而言，實屬相當諷刺。而在性騷擾事件不斷爆發，目前處理方式，幾乎是以性騷擾的調查為主，但這類案件是否有涉及強制猥褻，卻較少受到關注。

依據《性騷擾防治法》第20條，對他人性騷擾者，由縣市主管機關處一萬到十萬元的罰鍰。至於所謂性騷擾，根據《性騷擾防治法》第2條的定義，指的是性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有侵害或損害他人權利、造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育等情形者。而此定義所涵蓋的範圍雖廣，卻因用語極度空泛與模糊，容易造成適用上的爭議。

惟此定義較明確之處，即是排除性侵害犯罪，即《刑法》的強制性交與強制猥褻罪。換言之，若屬性騷擾，即是以行政罰為處理；若為性侵害犯罪，則以刑罰對待。如此看似涇渭分明，實則不然。

依據《性騷擾防治法》第25條第1項，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。只是此罪的法定刑不重，又屬告訴乃論，在性騷擾的加害人與被害人間，往往存有權力不對等的關係，被害人深怕遭報復及二次傷害，就不大會於第一時間提告訴，而在鼓起勇氣說出真相後，恐已過了六個月的告訴期間。也因此，《刑事訴訟法》第237條第1項，對於六個月的告訴期間，是從得為告訴人知悉犯人起算，卻無停止期間進行的規定，就保護易受傷害的被害人來說，實有重新檢討之必要。

又性騷擾罪，還有成為強制猥褻罪無法成立時的截堵作用之目的在。因依據《刑法》第224條，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。雖此罪屬非告訴乃論，且追訴權時效長達二十年，卻必須以違反被害人自由意志的強制手段達成，若是趁人不備，因尚未達於強制的程度，就可落入性騷擾罪的處罰範疇。尤其此類案件，往往具有隱密性，也不易留下跡證，唯一的證據方法，就只剩被害人的陳述，但要證明強制猥褻，實屬不易，致可落入處罰範疇較為廣泛的性騷擾罪。

只是性騷擾罪，除有上述的法定刑較輕及告訴期間的限制等問題外，為迴避強制猥褻罪的舉證困難，而幾乎以此罪處理，實有違立法的目的與精神。例如，男主管在車內趁大家熟睡之際，對女下屬進行身體、胸部，甚至隱私部位的觸摸，女下屬因驚恐而不敢出聲，亦因車輛行於高速公路而無法跳車下，此時男主管的行為，顯已非趁人不備的瞬間騷擾，而是違反被害人自由意願的猥褻行為。則於此時，以性騷擾罪處理，甚至因告訴期間已過而放棄訴追，既是對被害人的再次傷害，也使正義天平嚴重傾斜。

無論怎麼處理性騷擾事件，都應注意避免對被害人造成二次傷害。因此，如何在被害人保護、被告的權利保障與還原真實間，取得一個平衡，永遠是刑事司法最重要的課題。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。