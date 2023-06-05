　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

▲職場性騷擾示意圖。（圖／視覺中國CFP）

▲近日性騷擾新聞頻傳，目前事件的處理方式，幾乎是以性騷擾調查為主，但是否涉及強制猥褻卻較少受到關注。（圖／視覺中國CFP）

近日，民進黨爆發黨工遭性騷擾卻被當時的婦女部主任冷處理，甚至吃案的事件，這對一向鼓吹婦權至上的執政黨而言，實屬相當諷刺。而在性騷擾事件不斷爆發，目前處理方式，幾乎是以性騷擾的調查為主，但這類案件是否有涉及強制猥褻，卻較少受到關注。

依據《性騷擾防治法》第20條，對他人性騷擾者，由縣市主管機關處一萬到十萬元的罰鍰。至於所謂性騷擾，根據《性騷擾防治法》第2條的定義，指的是性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有侵害或損害他人權利、造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育等情形者。而此定義所涵蓋的範圍雖廣，卻因用語極度空泛與模糊，容易造成適用上的爭議。

惟此定義較明確之處，即是排除性侵害犯罪，即《刑法》的強制性交與強制猥褻罪。換言之，若屬性騷擾，即是以行政罰為處理；若為性侵害犯罪，則以刑罰對待。如此看似涇渭分明，實則不然。

依據《性騷擾防治法》第25條第1項，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。只是此罪的法定刑不重，又屬告訴乃論，在性騷擾的加害人與被害人間，往往存有權力不對等的關係，被害人深怕遭報復及二次傷害，就不大會於第一時間提告訴，而在鼓起勇氣說出真相後，恐已過了六個月的告訴期間。也因此，《刑事訴訟法》第237條第1項，對於六個月的告訴期間，是從得為告訴人知悉犯人起算，卻無停止期間進行的規定，就保護易受傷害的被害人來說，實有重新檢討之必要。

又性騷擾罪，還有成為強制猥褻罪無法成立時的截堵作用之目的在。因依據《刑法》第224條，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。雖此罪屬非告訴乃論，且追訴權時效長達二十年，卻必須以違反被害人自由意志的強制手段達成，若是趁人不備，因尚未達於強制的程度，就可落入性騷擾罪的處罰範疇。尤其此類案件，往往具有隱密性，也不易留下跡證，唯一的證據方法，就只剩被害人的陳述，但要證明強制猥褻，實屬不易，致可落入處罰範疇較為廣泛的性騷擾罪。

只是性騷擾罪，除有上述的法定刑較輕及告訴期間的限制等問題外，為迴避強制猥褻罪的舉證困難，而幾乎以此罪處理，實有違立法的目的與精神。例如，男主管在車內趁大家熟睡之際，對女下屬進行身體、胸部，甚至隱私部位的觸摸，女下屬因驚恐而不敢出聲，亦因車輛行於高速公路而無法跳車下，此時男主管的行為，顯已非趁人不備的瞬間騷擾，而是違反被害人自由意願的猥褻行為。則於此時，以性騷擾罪處理，甚至因告訴期間已過而放棄訴追，既是對被害人的再次傷害，也使正義天平嚴重傾斜。

無論怎麼處理性騷擾事件，都應注意避免對被害人造成二次傷害。因此，如何在被害人保護、被告的權利保障與還原真實間，取得一個平衡，永遠是刑事司法最重要的課題。

好文推薦

吳景欽／五億高中生案的私鑑定效力

吳景欽／科技犯罪猖獗　M化車蒐證有證據能力嗎

吳景欽／【中捷撞吊臂】自動駕駛能免於法律責任嗎

●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
5億高中男律師槓中檢！　3大癥結點一次看
快訊／午後雨彈來了！　7縣市「大雨特報」
83歲男星不信「29歲女友懷孕」！　逼驗胎兒DNA出爐
台灣「首家好市多」要搬家？　新店接近目前2倍大
鍾明軒惹惱廠商！　被恐嚇YT停擺3週：直接嚇死
快訊／抹布水煮麵　老闆發聲明道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

入圍金鐘男配角涉性騷！命2女親吻他還偷抱　今出庭前先做這事

傅崐萁被控「抱頭親吻」性騷　國民黨：最重懲處「開除黨籍」

約20萬人過去1年遭職場性騷！　勞動部調查不到4萬人申訴

職場性騷擾案連環爆！　勞動部：沒第二句話就是「零容忍」

叫小黃到家樓下「逼她陪喝」　前女黨工吐性騷內幕：把我困飯店房內

遭指「摸胸騷擾」民進黨黨工　導演「輝哥」身分曝光「曾入圍金鐘獎」

吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

四大項目總金額超過三百萬！《亞洲電子競技公開賽》報名正式啟動

源頭管制與暫置併進　台南遊蕩犬2年減逾8000隻

北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

快訊／南台灣注意！大雷雨轟3縣市　「19示警區域」一次看

鍾欣凌演技再進化！　微笑弒夫「水泥埋屍」網看到飆髒話：太變態

神嘴預言「3年緩跌10%」　顏炳立：但好土地不會寂寞

劉雨柔離婚9月突吐「出國等豔遇」！悄投入1比賽：我就是輸不起

12生肖「6月運勢」曝！命理師警告：屬狗要守婚約否則出大事

女兒持過期眷屬證被拒　台鐵司機員耍官威「不開車」？本人澄清了

台灣第一家好市多搬家獲證實　新店址「洽談中」

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

法律熱門新聞

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

柯博齡／車停白線為何被開單

柯博齡／違停未遭拖走可請警察放行嗎

騙扁小子黃琪再施詐　判刑定讞又免入獄

國小校長偷賣愛巢　小三求償敗訴

5男關一起　牢房竟變炮房

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

銀行主管性侵女下屬　色喊「妳好濕喔」

給說法／你知道自己被限制出境嗎

世新情殺案　二審加重判刑6年

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

吳景欽／死因鑑定報告的不確定性

給說法／借車出事，車主要賠嗎

更多熱門

相關新聞

職場性騷擾黑數破7成！漏洞20年沒補

職場性騷擾黑數破7成！漏洞20年沒補

台灣政壇近來爆發性騷擾爭議，也掀起其他各領域「MeToo」運動，越來越多被害人勇於發聲；不過根據統計，有多達7成至8成的職場性騷擾案件成為「沈默黑數」，今（5）日婦女團體召開記者會提出有關《性別平等工作法》超過20年來的漏洞，讓許多受害者求助無門或不敢求助。

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

民進黨性評案　顯露權力使人腐化

民進黨性評案　顯露權力使人腐化

中正大學女校友控性騷！曝副教授做這些事

中正大學女校友控性騷！曝副教授做這些事

關鍵字：

法律司改人權吳景欽性騷擾性侵害#metoo強制猥褻民進黨工婦女部

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

鍾明軒惹惱廠商！

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面