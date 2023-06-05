台大研究生協會批港警濫捕　港保安局：毫無理據、企圖抹黑

▲台大研究生協會在中正紀念堂聲援劉家儀。（圖／翻攝台大研究生協會）



記者蔡紹堅／綜合報導

來自香港的台大研究生劉家儀傳出在香港悼念六四事件被捕，台大研究生協會會長4日在中正紀念堂聲援劉家儀，並譴責香港警方濫捕。對此，香港保安局回應，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律採取行動，與政治立場無關，相關指控毫無理據，企圖抹黑警方。

香港保安局提到，強烈反對台灣大學研究生協會就警方的執法行動作出毫無理據及失實的指控，並對其罔顧事實、混淆是非、企圖透過抹黑警方合法行動而模糊焦點的行為予以譴責。

香港保安局指出，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場或背景無關，「香港是法治社會，有法必依，違法者會被依法追究，沒有任何人凌駕於法律之上。」

香港保安局說，香港居民一直享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由，《香港國安法》亦清楚訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由，包括言論等自由。

不過，香港保安局也說，市民在行使這些自由時，必須遵守法律和在不影響社會秩序和維護國家安全的大前提下進行。