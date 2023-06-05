　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台大研究生協會批港警濫捕　港保安局：毫無理據、企圖抹黑

▲▼台大研究生協會聲援劉家儀。（圖／翻攝台大研究生協會）

▲台大研究生協會在中正紀念堂聲援劉家儀。（圖／翻攝台大研究生協會）

記者蔡紹堅／綜合報導

來自香港的台大研究生劉家儀傳出在香港悼念六四事件被捕，台大研究生協會會長4日在中正紀念堂聲援劉家儀，並譴責香港警方濫捕。對此，香港保安局回應，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律採取行動，與政治立場無關，相關指控毫無理據，企圖抹黑警方。

香港保安局提到，強烈反對台灣大學研究生協會就警方的執法行動作出毫無理據及失實的指控，並對其罔顧事實、混淆是非、企圖透過抹黑警方合法行動而模糊焦點的行為予以譴責。

香港保安局指出，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場或背景無關，「香港是法治社會，有法必依，違法者會被依法追究，沒有任何人凌駕於法律之上。」

香港保安局說，香港居民一直享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由，《香港國安法》亦清楚訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由，包括言論等自由。

不過，香港保安局也說，市民在行使這些自由時，必須遵守法律和在不影響社會秩序和維護國家安全的大前提下進行。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
牛肉麵店遭爆抹布水煮麵！外送員批：店家硬拗「根本沒換水」
董座「3年收入僅5500」傻眼了
本周「午後雷雨特猛」可能下到半夜！周末梅雨到
LIVE／牛肉店爆抹布水煮麵！老闆最新回應　5億生律師槓中檢
陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎
快訊／抹布水煮麵！　老闆認了：頂多石牌店收掉不做
快訊／前議長涉「詐領助理費」　住處遭搜索
玩不到了！日本環球影城「人氣設施」9月起閉園

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

超雷大媽考駕照…繫安全帶「1動作」　考官傻了

正宮逮小三被丈夫開車拖行20公尺　路人湧上「一二三」把小三拉出來

學餐吃出「老鼠頭」帶毛露白牙！校方堅稱是鴨脖　眾人全不信　

台大研究生協會批港警濫捕　港保安局：毫無理據、企圖抹黑

港殺人案兇手首出庭「雙手握拳不時深呼吸」　聆聽罪情平靜吐2字

驗DNA「17歲兒子非親生」驚覺被綠…病父不捨繼續養　結局超淒涼

菜市場MMA！賣菜婦肉搏大叔　「猴子偷桃」一戰成名：揸你個春X

夢到吃霜淇淋！小女童「握拳狂舔」意猶未盡　網被萌翻：太可愛

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

超雷大媽考駕照…繫安全帶「1動作」　考官傻了

正宮逮小三被丈夫開車拖行20公尺　路人湧上「一二三」把小三拉出來

學餐吃出「老鼠頭」帶毛露白牙！校方堅稱是鴨脖　眾人全不信　

台大研究生協會批港警濫捕　港保安局：毫無理據、企圖抹黑

港殺人案兇手首出庭「雙手握拳不時深呼吸」　聆聽罪情平靜吐2字

驗DNA「17歲兒子非親生」驚覺被綠…病父不捨繼續養　結局超淒涼

菜市場MMA！賣菜婦肉搏大叔　「猴子偷桃」一戰成名：揸你個春X

夢到吃霜淇淋！小女童「握拳狂舔」意猶未盡　網被萌翻：太可愛

陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

抹布水擰進煮麵鍋！北投知名牛肉麵今關門　衛生局稽查撲空

G2奪關鍵勝利　熱火阿德巴約喊話：回主場繼續好表現

野生捕獲陳奕迅…驚見陪吃女子不是老婆！　17年正宮曬照罕見破例

台積電「企業文化太嚴苛」激怒美員工　外媒曝：公司並未為美國做好準備

9歲男童玩太空球「被狂風吹上天」　整個人飛天後墜地傷重送醫

2023畢業生夢幻工作排行出爐　男性最想當YouTuber、女性第一名是這行業

超雷大媽考駕照…繫安全帶「1動作」　考官傻了

民進黨深陷性騷擾案　充分顯露權力使人腐化

大陸熱門新聞

港隨機殺人犯身世曝光

老媽媽「想領兒帳戶遺產」屢遭拒崩潰

保時捷違停嗆「你們買不起」！車主喊冤

慘死2港女交往兩個多月　當晚原本要見長輩

四川恐怖山崩礦區慘遭掩埋！19人不幸罹難

「人類偏肺病毒」已多國感染

四川樂山金口河塌方　14人身亡5人失聯

驗DNA17歲兒子非親生驚覺被綠…病父結局超淒涼

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

港男34刀殺2女　染血站ㄧ旁冷看現場

港兇殺案2女死者都住龍尾村 距蔡天鳳分屍案凶宅僅100公尺

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

賣菜婦放大招猴子偷桃　一戰成名：揸你個春X

1公尺鱷魚20樓墜下重傷　住戶：以為是玩具

更多熱門

相關新聞

台大新校長今出爐！6人進行兩輪廝殺　得票數過半者勝出

台大新校長今出爐！6人進行兩輪廝殺　得票數過半者勝出

台灣大學校長遴選委員會今（7日）開會，將針對6名進入第二階段的校長候選人進行投票，根據台大校長遴選辦法，要進行兩輪投票，第一輪先選出二名得票數較高候選人，第二輪針對二名得票數較高候選人，以每位委員圈選一人方式，獲得過半支持才能當選台大校長，若順利的話，今天晚上台大新校長人選就會出爐。

台大學生要求校長候選人辭鴻海獨董　遴委會：辦法並未規定

台大學生要求校長候選人辭鴻海獨董　遴委會：辦法並未規定

台大生關注廢除國文必修課　校長候選人提醒注意教師工作權

台大生關注廢除國文必修課　校長候選人提醒注意教師工作權

港保安局：反送中被判囚者「7成深感懊悔」

港保安局：反送中被判囚者「7成深感懊悔」

台大校長候選人「千字文」回學生提問　最受關注問題曝

台大校長候選人「千字文」回學生提問　最受關注問題曝

關鍵字：

香港保安局台大研究生協會劉家儀

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面