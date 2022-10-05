台大學生要求校長候選人辭鴻海獨董　遴委會：辦法並未規定

▲台大研究生協會會長許冠澤，要求郭大維辭去鴻海獨董等職務。（圖／摘自許冠澤臉書）

記者許敏溶／台北報導

台大校長遴選委員會預計在本週五（7日）選出第十三任校長，但身為遴委之一的台大研究生協會會長許冠澤，今（5日）卻要求候選人之一的郭大維，辭去鴻海獨董等職務，郭大維則回應，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務；台大遴委會也表示，遴選辦法並未規定候選人得辭去兼職工作。

台大校長管中閔在去年宣布不續任台大校長，之後台大啟動校長遴選作業，台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，之後經過候選人推薦投票，最後共有6人獲得校務會議代表推薦進入第二輪，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新。

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而台大遴委會預計在本週五開會，針對6名進入第二階段的校長候選人進行投票，但身為遴委之一的許冠澤，今天卻在臉書發文，要求候選人之一的郭大維，站在保障大學自治與學術自主發展的立場，應於遴選投票前辭去「鴻海精密工業」獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職位，以避免將來台大校長職務與鴻海公司職務間之衝突與緊張關係。

對此，郭大維僅透過簡訊回應表示，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。

台大校長遴委會發言人、理學院長吳俊傑指出，根據台大校長遴選辦法，僅要求參選人在繳交資料時，得揭露各項兼職工作，但並沒有要求候選人要辭去兼職工作，今天事件純屬於遴委個人意見，不代表所有遴委意見。