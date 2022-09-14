台大生關注廢除國文必修課　校長候選人提醒注意教師工作權

▲台大學生會、研究生協會今晚舉行「校長候選人座談會」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學預計十月初選出新任校長，台大學生會、研究生協會在今（14日）晚舉辦「校長候選人座談會」，讓台大學生與未來校長「直球對決」，學生提出是否廢除國文必修等問題，6名與會校長候選人中，有的候選人認為要多溝通，有的校長候選人則贊成廢除，但校長候選人葉丙成提及，若是廢除必修課，老師的工作權怎麼辦，這個問題必須要思考。

台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大法律系講座教授陳聰富、台大電資學院長張耀文、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大文學院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新，並在8月15日起舉行5場治校理念說明會。

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台大學生會、研究生協會則在8月份向9名台大校長候選人提出「22項學生聯合提問」，內容涵蓋學生輔導、勞權、性別、宿舍、研究生、文化、空間、校務發展、永續等十大類，9位候選人都有「千字文」回覆。

▲台大在上週二舉辦校長候選人推薦投票，六人獲得推薦。（圖／台大提供）

而台大在上週二（6日）召開臨時校務會議，進行校長候選人推薦投票，候選人只要獲得所有校務會議代表（172人）中1/3同意（58票）即可獲得推薦，最後共有李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、葉丙成、楊志新等6人獲得校務會議代表推薦。

台大學生今晚在台大第一活動中心舉辦「校長候選人座談會」，邀請上述6人參與，讓台大學生與未來校長「直球對決」，會議一開始先讓候選人分享治校理念，每人各有5分鐘，李百祺闡述自己「以人為本，永續思維」的治校理念，讓不同世代的人都有發展機會，代表世代正義；郭大維則希望建設台大為「虛實雙校園」，包括優化學習環境，培育學生的世界競爭力與移動力，也符合社會需求。

而台大學生會、研究生協會也提出問題，讓校長候選人回答，包括是否廢除國文必修課，陳文章認為，國文必修與通識課程是可以進行檢討，但應該根據各學院需求不同修訂，進行重新安排；黃瑞仁則認為，人文是台大學生必備，基礎人文素養是非常重要，可以重點檢討是否符合學生需求。

▲台大學生會、研究生協會今晚舉行「校長候選人座談會」，6人也針對國文必修是否廢除發表看法。（圖／記者許敏溶攝）

另楊志新表示，國文是語言工具，是成功的基石，包括英文、日文等所有語言，若學的好，對國際上拓展上是非重要，而「國文是否要必修」這問題，個人是覺得是需要檢討，基本上可以拿掉；但葉丙成則認為，若刪掉必修課，老師工作權怎麼辦，這個問題要思考，而台灣國文教育太過於注重文學性，但寫作力和表達力很重要，這部分要強化。

台大日前曾表示，6名獲得推薦的校長候選人，校長遴選委員會預計9月中旬，先針對通過校務會議推薦的校長候選人的同事等相關人士進行訪談，10月初再逐一與候選人面談，預計在10月8日前選出校長當選人。



