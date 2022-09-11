港保安局：反送中被判囚者「7成深感懊悔」　會助其了解國家歷史

▲反送中事件。（圖／記者黃彥傑攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港保安局局長鄧炳強11日表示，涉反修例（反送中）事件已審結的2000件案件中有8成人入罪，與黑暴有關的被判囚人士中，有6至7成人表達深感懊悔，「將協助他們在學業上進修，也讓他們多了解國家歷史，培育正向思維，希望他們學有所用，當局有與僱主商討，包括安排他們出獄後到大灣區工作。」

根據香港電台報導，鄧炳強在一個電視節目上提到，涉及反修例事件，至今已檢控約3000件案件，在約2000件已審結的案件中，有八成入罪。

鄧炳強指出，與黑暴有關的被判囚人士中，有6至7成人表達深感懊悔，當局會協助他們在學業上進修，教育局有與相關學校討論相關事宜，也會讓他們多了解國家歷史，培育正向思維，輔導工作上會加入例如剪片及電腦等課程，希望他們學有所用，「有與僱主商討，包括安排他們出獄後到大灣區工作。」

對於服刑期內行為良好者是否有機會取消案底，鄧炳強說，如果罪行性質嚴重，仍要有相關紀錄，以維持社會整體運作。

另外，港府計劃在今年底或明年初，就「網絡安全法」進行公眾諮詢，以針對如電廠及電訊等的關鍵基礎設施的網絡安全。對此，鄧炳強表示，香港監察到相關基礎施受到攻擊情況比以往多，必須要居安思危。

至於網路使用者是否要採取實名制，鄧炳強的說法則較為保守，「要視乎有無需要及效率，有需要時會適時檢討。」