台大校長候選人「千字文」回覆學生提問　最受關注「前三項目」曝

▲台大學生會、研究生協會今天公布校長參選人回覆提問結果。（圖／台大學生會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學預計十月初選出新任校長，台大學生會、研究生協會在本月10日向9名台大校長候選人提出22項問題，今（31日）公布候選人完整答覆內容，9人都提出「千字文」回應，回覆總字數最多前三個問題為博士生人才、校園空間規劃、心理輔導，而學生將在9月14日舉辦「校長候選人座談會」活動資訊，讓台大學生與未來校長「直球對決」。

▲台大校長9名參選人從8/15開始舉行治校理念說明會，預計10月初選出新校長。（圖／台大提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，並在本月15日起舉行5場治校理念說明會，下週二（6日）將召開臨時校務會議，進行校長候選人推薦投票，十月初將選出新任校長。

不過，台大學生會、研究生協會認為，台大校務會議學生代表比例僅十分之一，遴選會學生代表更只有二十一分之一，為讓學生關心的議題在遴選過程不缺席，在本月10日向9名台大校長候選人提出「22項學生聯合提問」，內容涵蓋學生輔導、勞權、性別、宿舍、研究生、文化、空間、校務發展、永續等十大類，並在今天公布回覆內容，9位候選人都有「千字文」回覆。

研究生協會會長許冠澤指出，若以9名候選人回應數字來說，電資學院院長張耀文回覆文字最多，達到9011字，其次則為電機系教授葉丙成8785字，接著為台大醫院雲林分院院長黃瑞仁8589字，僅有一人回覆1千多字，其餘五人回覆文字在4千到7千字，看得出參選人在回覆學生問題上耗費時間多寡。

▲台大學生會、研究生協會今天公布校長參選人回覆提問結果，圖為研究生協會會長許冠澤。（圖／台大學生會提供）

若按照參選人回覆各題目的總字數排序，許冠澤指出，前三名為博士生人才、校園空間規劃、心理輔導，雖然字數的多寡僅供參考，但可以推測參選人普遍對這些問題較「有感」。

以博士生人才為例，許冠澤認為，參選人要先正視博士生減少問題，尤其注意到近年博士生缺額落在理工、電資學院居多，可能原因是理工相關領域直接進入業界收入較高，所以參選人要思考如何提高博士生在校園的生活、研究、出國等獎助學金作為誘因，這一點參選人算皆有共識，但關於心理方面的支持則被遺忘。

許冠澤指出，二十二題的聯合提問是學生會、研協會與各學生社團集思廣益而成，前兩周學校官方辦的參選人理念說明會多在討論排名、募款，同學感受相對不強烈，下週二舉行「校長候選人座談會」，讓候選人與同學直球對決，歡迎所有同學共襄盛舉、暢所欲言，跟未來校長「直球對決」。



