超精彩！走讀藝術節7月15日起跑　見證彰化建縣300年榮光

▲2023彰化走讀藝術將於7月15日起跑。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年適逢彰化建縣300年，「2023彰化走讀藝術節—實驗劇場」將於7月15日開跑，活動主題將融合在地元素，集結歷史、藝術與文化注入創新元素，由身聲劇團、魚池戲劇團及不二擊聲音製造所盛大演出，除了實驗劇場以外，文化局還規劃藝術走讀輕旅行，走訪古蹟及飽覽藝術作品，邀請民眾共同一遊。

今(6/2)日上午在彰化市武德殿舉辦演出發表記者會，彰化縣長王惠美表示，彰化走讀藝術節實驗劇場從7/15日－30日陸續演出，由身聲劇場演出《仙鬥》為實驗劇場拉開序幕，接著7/21-23日在彰化鐵路醫院(原高賓閣)，由魚池戲劇團帶來劇碼《靠岸》，壓軸在7/28-30日在賴和詩牆、銀橋飛瀑，由不二擊聲音製造所帶來移動式聲音演出《半線譜》，歡迎鄉親把握機會，到彰化欣賞優質演出，在建縣300年，體驗不一樣的彰化藝術之美。

身聲劇場團長莊惠勻為彰化人，曾與創始人帶領身聲劇場成為Taiwan Top演藝團隊，並於2017至2018年曾在英國愛丁堡藝穗節演出，這次演出《仙鬥》將融合民間典故與地方傳說，運用現場音樂與肢體的戲劇形式，在彰化孔子廟為彰化打造屬於地方個性的新城市傳說。

魚池戲劇團帶來劇碼《靠岸》，劇碼編導王顥燁出生於彰化市，2019年獲得英國倫敦皇家中央演說與戲劇學校劇場創作研究所博士，並曾以彰化小西街為主要拍攝場景創作舞蹈作品且獲國家文化藝術基金會補助，此次以高賓閣為主，訴說其歷史轉變的故事，為觀眾帶來充滿時代記憶的愛情故事。

不二擊聲音製造所藝術總監薛詠之表示，她是員林人，高中在台中念書，之後南漂北漂到各地，没想到，因為參與實驗劇場，因緣際會，能再回到故鄉來演出，也因為回到故鄉彰化後，才發現原來彰化是如此的美麗，這次作品《半線譜》深入八卦山賴和詩牆、銀橋飛瀑等地，希望邀請大家打開感官，欣賞藝術饗宴。

文化局強調，「2023彰化走讀藝術節」將為大家帶來豐富的藝文饗宴，除了表演藝術外，還有藝術走讀輕旅行活動邀請您一同走訪彰化古蹟及藝術作品，另有摸彩活動提供多項活動好禮，歡迎全國鄉親在藝術節期間攜家帶眷，進場觀賞彰化優秀子弟演出，藝起暢遊彰化。更多詳情，請上活動網站查詢：https://supr.link/cWMlf。

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