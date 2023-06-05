酒店妹如何跟客人曖昧？「媽媽桑」示範勾魂密技：眼神是關鍵

▲席耶娜傳授酒店妹勾魂秘訣。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2021年影集《華燈初上》受許多粉絲喜愛，其中揭露了酒店生活，而席耶娜擔任劇中的技術指導，她也是林森北路條通最受歡迎的日式酒店「媽媽桑」之一，近日她上節目示範，酒店妹是如何跟客人曖昧，她拿醫師當示範對象，讓人看了覺得好笑。

席耶娜在節目《新聞挖挖哇！》說，她覺得搞曖昧最重要的就是眼神，要盯著眉中，不要盯著眼睛看，讓客人覺得妳有在聽他說話，小姐要坐1/3，且膝蓋併攏往客人靠，盡量碰到客人，又保有一些空間，如果客人伸鹹豬手就可以擋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲席耶娜示範跟醫師曖昧。（圖／翻攝YouTube頻道新聞挖挖哇，下同）

席耶娜談到，以前媽媽桑都會教，小姐手要放客人大腿上，讓客人覺得有被注意，有在聽客人說話，因為是開放式空間，客人都會看到彼此，所以動作也不能太曖昧，或有太親密的動作，因為公司花錢栽培小姐，要有很多客人追，太親密會讓其他客人吃醋，如果跟一個客人喇舌，那就整晚都在喇就好了，或是太曖昧讓他人覺得小姐被追走，那就別花錢了，小姐還會被媽媽桑罵。

▲席耶娜說，要讓客人覺得被注意。

至於如何讓客人多掏錢？席耶娜表示，其實小姐不太會跟客人要錢，而開酒不算，像大家都知道日本第一男公關是誰，因為日本有職人文化，如果客人愛小姐就來店裡幫開香檳塔，一座塔是500萬日幣（約新台幣109萬元）起跳，他們就是要變第一名，怕被其他店買走；但台灣就不是這樣，酒店小姐都是私底下進行，要客人買房買車給她，所以不會知道誰是台灣第一女公關。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 公園驚見「蛇頭怪蟲」趴地蠕動 內行人曝「比熊貓還稀有」：是真國寶

▸ 經濟將復甦？長榮海運估Q2已是谷底 裕隆評「今年將迎來好年冬」

▸ 運鈔車載「4300萬聘金」到銀行 超狂新郎：在當地很常見