初次見面吃飯！男友爸媽結帳1句「只付我們家的錢」...她傻眼尬笑

▲第一次與男友爸媽吃飯，對方竟表明不會幫她付錢。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

男女朋友交往穩定後，通常都會和另一半家長吃飯。一名女大生分享，日前和男友爸媽到高級餐廳吃飯，為避免不好意思，特地準備價位相近的伴手禮，結果到了結帳時，男友爸媽互使臉色，表明不會幫她付錢，讓她只能尷尬假笑。

女大生在Dcard表示，前幾天第一次和交往一年多的男友爸媽見面，吃的餐廳是高級的那種，一個套餐約1200元，吃飯的過程都很愉快，但最後男友爸起身要去結帳的時候，就跟男友媽使眼色，接著男友媽就對著男友說「我和爸爸只付我們家的錢喔，你女友錢有帶夠嗎？需不需要我幫忙代墊」。

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她直言，當下聽完腦袋一片空白，只能假笑，笑到嘴角都在抽搐，「我馬上揮手說不用啦我有夠錢，後來男友說要幫我出錢，但他媽媽又一直說，啊你不是說什麼你們都AA。」

女大生透露，知道和男方家長吃飯「預設對方幫我出錢」聽起來不太合理，但自己以為這是一種約定成俗的習慣，就像之後男友和她爸媽吃飯，肯定也是她爸媽請客，此外，因為知道當天要去吃高級料理，想說平白無故被請客有點不好意思，還精心準備了價位差不多的伴手禮，結果卻發生這樣的事。

女大生提及，最後伴手禮還是有送出，而男友回家後也一直向她道歉，還說會跟他的媽媽討論這件事；不過事後她得知，男友媽完全不覺得他們家需要幫她出錢，讓她覺得有些困惑。

▲女網友的PO文（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛留言「可以想像這種彆扭不舒服的感覺，第一個會想是不是對方家長很不喜歡我，再來也會想，這樣的家庭和家人是可以好好相處的嗎」、「看來未來真的嫁過去 婆媳問題紛爭應該不少」、「這例子感覺沒有對和錯，只是妳男友的家庭看錢看很重」、「覺得對方家長真的丟臉，用這種方式不管是下馬威或試探都很低級又失禮」、「這家庭有病吧？正常基於禮貌都會請客啊」。

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