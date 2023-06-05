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印度「171億大橋」崩塌斷裂！如奶粉般10秒「溶入」水中消失

圖文／CTWANT

在印度比哈爾邦一處橫跨恒河的的大橋建設區域，在4日晚間再次發生大橋坍塌的事件。根據現場畫面可以看到，大橋先是橋梁崩壞，接下來平衡崩塌的橋身牽引眾多的橋樑，不到10秒鐘的時間，整個橋面就這樣完全消失在河面上。而這次，已經是該處大橋近14個月來第二次崩塌。

根據《印度時報》報導指出，這個橫跨印度恒河、規劃有4線道的大橋，在4日晚間發生坍塌，其主要坍塌的原因是大橋的1號、9號、10號、11號等橋樑崩垮，同步牽引著上面的橋面跟著倒塌，而整個橋面就在短短的十多秒內，完全的消失在河面上，看起來就好像完全的「溶入」河水中。

▼整個過程不到10秒鐘的時間。 （圖／翻攝自推特）

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報導中也提到，這座大橋的施工費用一開始是規劃171億盧比（折合新台幣約64億元），但這次並非是大橋建設過程中遇到坍塌事件，其實早在2022年4月時，該處大橋就曾發生過一次坍塌，當時編號4、5、6號的橋樑發生倒塌。雖然事後官方表示是電纜架鬆動導致坍塌，但當時就有不少人質疑真實的事故原因是使用了劣質的建築材料所導致。

在這次橋梁倒塌事件後，印度比哈爾邦首席部長庫馬爾（Nitish Kumar）下令對大橋倒塌原因進行調查，並要求相關部門查明責任歸屬，對其採取嚴厲的懲罰。

報導中指出，該處大橋從2014年2月開始動工，原訂要在2020年3月完工，但目前已經拖延3年之久。

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