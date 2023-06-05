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12星座5～11日周運出爐！處女、雙魚事業運勢銳不可擋

（示意圖／pixabay）

▲12星座本周運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到6月的第2周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了6月5日至6月11日的12星座的運勢。其中處女、雙魚的事業運勢在本周的可說是銳不可擋，有相當程度明顯的提升。獅子、魔羯、天秤、水瓶則是整體運勢相當不錯。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升星座：白羊座

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心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：白羊座的你近期會是缺乏危機意識的狀態，因此容易陷入衝動、意氣用事或情緒失控的情況。建議你多注意自己的情感表達，以免造成不必要的麻煩。工作上，你可能會陷入兩難的局面，需要在不同勢力之間做出抉擇，並適時進行調整，以便在談判中獲得更好的利益。同時，建議你避免參與博弈類遊戲，以免造成金錢上的損失。

上升星座：獅子座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：獅子座的你想結識良緣或拓展人脈的話，可以嘗試多跟長輩互動一下，也可能在這個互動中意外認識有趣的異性。工作方面，你的主管可能會給你不少的幫助，記得在努力表現自己的能力和才華的時候，也要好好珍惜他們的支援和幫助。花錢的時候，你需要節制自己的慾望才不會造成嚴重破財的狀況。

上升星座：射手座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你的家裡會有設備已經到了需要維修或購置新品，這會導致一些金錢上的流失。建議你貨比三家，以免影響財務狀況。工作運的部份挺順利的，在遇到困難的時候比較容易會有小夥伴跳出來給你提供一些意見來幫助你度過難關。財運會因為你的努力或善心而有向上提升的運勢，所以保持初心是最棒的！

上升星座：金牛座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：最近你對於私人空間有著特別的需求，希望不受打擾，但同時你的家人可能會需要你的幫助。在辛勞付出之後，你值得享受一頓美食，好好犒賞自己。在工作方面，你的表現相當平穩，沒有太大的意外情況。而在感情方面，你的伴侶最近可能情緒低迷，需要你的支援和陪伴，給予他們多一點關懷和關注。

上升星座：處女座

心情天氣：陣雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★★

金錢運：★★

運勢分析：近期金錢容易有意外流失的狀況，像是東西突然壞掉或遺失，讓你不得不修理或添購新品之類的。感情上，會容易有不順心的感覺，建議你製造小小的浪漫或驚喜，將可以提高兩人的幸福感。工作運非常不錯，建議可以多請教或和主管溝通會對自己的事業發展更良好。

上升星座：摩羯座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你默默地努力與付出將會獲得許多掌聲，雖然你只是完成分內的工作，但是你卻因此激勵了很多人向上的力量。與情人相處時，會因為對方的體貼而有幸福的感覺，單身的你則會因為個人魅力而吸引異性的目光。工作上則是比較辛苦的，需要突破現狀還需要你的創新才能切中問題的核心。

上升星座：雙子座

心情天氣：涼爽

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你在這一周的思維將非常活躍，很容易就會情不自禁的就把自己的想法表達出來了，在交流的過程中又萌生出更多的想法，靈感好像源源不絕就湧現出來了。尤其是重視交涉類工作的你就比較容易展現出自己口齒伶俐的一面，讓你財運上也有不錯的發揮。感情方面，你則是在與異性交流的時候，就會不小心吸引異性對你產生很大的興趣，注意界線的拿捏，才不會有爛桃花。

上升星座：天秤座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你在本周會更加的在意自身的形象，並且會花心思拓展自己的人脈。當你動起來跟各方人士打好關係，效果只會意外的好。此外，你很可能收到來自自己以前幫助過的人的回報。工作方面則是比較中規中矩的，沒大問題就是好事情，恭喜你啊！感情上，你會很重視彼此之間的平衡，會為情人開心的付出。

上升星座：水瓶座

心情天氣：多雲

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你最近可能會為之前相中的東西念念不忘，會有一種非常想買的欲望，而且這個東西應該價格不菲，規劃一下財務配置還是可以買的起，但不要太免強喔！偏財運還不錯，容易有意外或業外收入，多注意身邊訊息的流動。感情運本身不錯，有策略的接近喜歡的人，將可以讓兩人的關係更進一步。工作方面最近主管會給你難度較高的動作，這是默默的在對你進行考核，因此你需要努力展現一下自我。

上升星座：巨蟹座

心情天氣：涼爽

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你最近的想法表現得非常積極，認真的你是最容易吸引異性的目光的，比較留下非常不錯的印象。但同時也容易出現因為一些莫名其妙的情況而導致自己金錢上的流失。感情方面則比較平淡，畢竟你最近滿腦子都是賺錢，所以就對情人感覺比較淡薄。此外，主管會讓你來處理新的專案，這將會是一個讓你展現自我能力價值的機會。

上升星座：天蠍座

心情天氣：涼爽

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你最近會很想要提升自己一番，建議你購買一些書籍或規劃成長之旅。可能你太專注提升自己，所以沒有太注意自己的感情生活。至於工作方面仍然是非常的忙碌，可能還會有一點頭昏腦脹的感覺。建議可以考慮制定工作計畫以便更有效率的面對忙碌的工作節奏。

上升星座：雙魚座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：這一周的你都是工作狂，全部心思都在想著如何提升自己的工作能力。然後很容易得到貴人聞訊而來給你幫助。工作方面雖然很忙，但卻是非常的有成就感，結果也算滿意。由於你把重心轉移到自己，以至於感情方面就沒有什麼明顯的進展了。

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占星女王艾薇，臺灣資深占星師，20餘年的命理執業經驗，兩岸三地眾多知名媒體特約星座專欄作家。POPRadio、臺北廣播電臺、17直播、花椒直播等合作星座專家。專精現代占星學、塔羅牌、卡巴拉生命靈數學、神秘學色光分析等擅長二性關係、親子教育與工作人際等，認為「幸福感」其實才是多數人窮其一生所追尋的目標。

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