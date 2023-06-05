前男友狂劈腿！慘罹「睪丸癌切除」　妹子一聽笑了：渣男現世報

▲女網友遭前男友劈腿傷害心死分手，一個人出國留學深造，直到今年才回台灣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

愛玩的代價！一名女網友回想，和前男友在一起時，對方就不斷劈腿，還到處玩，讓她心寒提分手，還出國留學，幾年後才回來，結果得知對方的超慘近況，忍不住笑了出來，認為是現世報。

原PO在《Dcard》透露，前男友在2人還交往的時候，就是劈腿慣犯，每次都不是同一個女生，而且常常管不住下面，亂約、喝茶樣樣來，但當時她戀愛腦上頭，最後都選擇原諒。因為她是婚後派，堅持結婚後才能發生關係，前男友被抓包劈腿時，就會拿這個當理由，「都是我不答應跟他發生關係，他才去找別人，如果我給他，他會對我好什麼的」。

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直到後來心灰意冷，原PO才決定分手，儘管前男友還來挽留，但她心意已決，斷開所有的聯繫，一個人出國留學深造，直到今年才回台灣。沒想到，最近和幾個朋友聚餐，得知前男友得了睪丸癌，正在積極治療，甚至做了切除手術，坦言：「聽到這個消息時，我真的很想笑」。

▲前男友竟罹患睪丸癌。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO解釋，她並不是幸災樂禍，但一時忍不住，「現在看渣男的報應，對我來說真的覺得很搞笑，一個管不住下面的渣男失去了他的作案工具，還真大快人心」。

經歷曝光後，引來熱烈討論，網友紛紛留言：「這真是最美好的結局，我也好想看前男友遭報應」、「還好妳沒給他，不然會害妳得病」、「幸好看清得早，沒有陷太深，這結局太療癒了」、「就是他的睪丸替他付出代價了」。

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