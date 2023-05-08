俄烏和談有望「年底前啓動」　季辛吉也警示：現在是台海危險時期

▲美國前國務卿季辛吉。(圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

「俄烏衝突」能見到和平曙光嗎？綜合陸媒今（7）日報導，美國前國務卿季辛吉日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪指出，由於中國已參與斡旋，俄羅斯和烏克蘭可能在2023年年底前開啟和談。同時他也談及台海問題，認為「現在是一個危險時期」。

陸媒報導引述稱，季辛吉認為，當前烏克蘭危機可能正在接近轉折點。「既然中國已經進入談判，我認為會在今年年底前達到緊要關頭。我們將談論談判過程，甚至開始是真正實際的談判。」

中國外交部多次強調，「勸和促談是中方對烏克蘭危機的一貫立場。」對於中國能為和平解決烏克蘭危機發揮什麽作用？外交部發言人汪文斌曾回應，在看待和處理國際地區熱點問題上，中方始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，根據事情本身的是非曲直，堅持致力於推動通過外交談判等方式和平解決衝突，在烏克蘭問題上也一樣。

汪文斌表示，前不久，中方發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊製裁等12條主張，核心就是勸和促談。中方願以此為基礎，同國際社會一道，繼續致力於為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

另外，報導引述稱，除了談「俄烏衝突」，談及台海問題，季辛吉則強調，「現在是一個危險的時期，這可能會演變成兩個（中美）高科技國家之間的全面戰爭，需要緊急關注。」