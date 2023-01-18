談台灣問題　季辛吉：避免採取暗示「即將攤牌」威脅性言語

▲美國外交界「大老」季辛吉認為，美國在中國相關問題上一直處理得不太好。(圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

達沃斯世界經濟論壇2023年年會在瑞士東部小鎮達沃舉行，綜合陸媒引述彭博社（Bloomberg News）報導稱，美國前國務卿季辛吉17日以視頻方式參加論壇時，再次談及中美關係、俄烏衝突、台海局勢等話題。談到台灣問題，他指出稱，「雙方應避免採取暗示『即將攤牌』的行動和冷漠的威脅性語言，從中創造對話條件。」

陸官媒《環球網》引述彭博社報導稱，對於中美關係，季辛吉稱，中美有必要採取有限和具體的措施，來改善世界上這兩大經濟體之間的關係。他還稱，從長遠來看，華盛頓和北京應該權衡兩國發生衝突的風險，這兩個國家不僅在發展人工智能方面有競爭，也是擁有核武器的國家。

「各方都需要自己思考如何能夠應對武器的破壞性對人類生存的威脅，以及如何在武器被使用時意識到這一點。」季辛吉說。

對於台灣問題，季辛吉發出示警，「雙方應避免採取暗示『即將攤牌』的行動和冷漠的威脅性語言，從而為對話創造條件。」

▲季辛吉呼籲，通過談判解決俄烏衝突。（圖／路透）

談到「俄烏衝突」，綜合彭博社、法新社報導，季辛吉再次呼籲，通過談判解決俄烏衝突。戰爭發生之前，他曾反對烏克蘭加入北約，如今有關烏克蘭保持中立的想法已經沒有意義。對此，彭博社解讀稱，「季辛吉不再反對烏克蘭加入北約」。

彭博社報導也指出，季辛格認為在衝突持續同時要與俄羅斯保持對話，如果烏克蘭能夠重新占據去年2月24日衝突爆發後被俄方控制的領土，「戰爭」即可結束。他還警告西方與俄羅斯之間不要發生直接衝突，並提到允許俄羅斯重新加入國際體系的重要性。

近年來，季辛吉多次就中美關係表達看法。他曾表示，在現今地緣政治問題上，需要「尼克森式的靈活性」來幫助化解美國和中國之間、俄羅斯與歐洲其他國家之間的衝突等。並且提醒美國總統拜登，不要與中國進行「無休止的對抗」。