全國十大熱門賽事！　「2023新屋魚米之鄉馬拉松嘉年華」報名啟動

▲2023新屋魚米之鄉馬拉松嘉年華報名啟動。（圖／體育局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2023新屋魚米之鄉馬拉松」活動即將於9月17日在新屋農博環境教育園區熱烈開跑，3日報名啟動記者會在全國最高的青銅媽祖神像「新屋天后宮」舉行。副市長蘇俊賓表示，每個城市都有屬於自己特色的馬拉松，本賽事連三屆被票選為全國年度十大熱門賽事，歡迎大家踴躍參與桃園運動盛事。

蘇俊賓說，活動當天備有豐盛的地方特色美食補給站，而為鼓勵全民運動，贊助商的義大利第一運動品牌台灣樂得(LOTTO) 特別加碼提供彈力機能氣墊踝襪及兒童機能緩震襪近5000雙給賽事民眾當早鳥報名禮物。

「2023新屋魚米之鄉馬拉松」賽事活動邀請到《全明星運動會》狀元女神「林穎樂」擔任活動應援女神，並以「相信自己」為口號，由入圍多屆金曲獎的愛客樂樂團量身打造創作並獻唱新屋馬主題曲「相信Believe」，希望大家不論在賽道上或生活上能夠不被困難打敗，相信自己一定能夠堅持到最後，永不放棄就能看見魚米之鄉最美的風景。

此外，賽事前一天還有「新屋藝文之夜音樂節」，當天邀請到許多優質的表演團體，以音樂饗宴為賽事暖身，透過音樂的感染力傳遞魚米之鄉「新屋」好客熱情人情味，也希望透過觀光文化促進運動風氣，為桃園帶來運動觀光的直接或間接經濟效益。

本賽事由海客祈福路跑活動揭開序幕，緊接著8月大朋友小朋友最喜愛的新屋米寶親子路跑，接續三千人全民單車活動「新屋綠色騎跡鐵馬行」，活動行徑本市新屋綠色走廊、新屋百年石滬、新屋濕地生態自行車道等路線。

最後壓軸為萬眾矚目的「新屋魚米之鄉馬拉松」，賽事路線精心挑選在地特殊自然地理環境賽道，各組別跑者由新屋農博環境教育園區出發，沿途有田園稻香、全台唯一的客家漁港，還有蔚藍海岸的美麗景象及全台最高的青銅媽祖神像新屋天后宮、桃園最夯最新打卡熱點永安海螺文化體驗園區，歡迎全國各地的鄉親一起來新屋作客，欣賞風光明媚的景致，來趟在地的客家輕旅行。