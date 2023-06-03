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蔣萬安市長首次畢典體驗！勉勵文大學生「保持饑渴精神、勇往直前」

▲▼蔣萬安出席文大畢業典禮，以蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）名言，勉勵學生「勇往直前、無畏無懼」。（圖／文大提供）

▲蔣萬安今天出席文大畢業典禮，以蘋果公司創辦人賈伯斯名言，勉勵畢業生保持饑渴精神，並勇往直前、無畏無懼。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市長蔣萬安今（3日）參與上任市長後的第一個畢業典禮，擔任文化大學致詞嘉賓，他以自己人生不如意事件為例，包括在美國工作時曾因金融海嘯而失業，以及回台投入初選，在不被看好下仍勝出，勉勵畢業生，堅定信念才能走出屬於自己的燦爛道路，並送給蘋果公司創辦人賈伯斯曾說過的一句話：「Stay Hungry、Stay Foolish」送給文大畢業生，追求任何事物，請保持饑渴精神，勇敢熱忱，無畏無懼。

文大今天舉辦111學年度畢業典禮，邀請蔣萬安致詞鼓勵，現場掀起萬安旋風，不少畢業生爭相與蔣萬安合照，蔣萬安也和畢業生自拍，隨後提及，畢業生在文大期間，面對仇人坡考驗，看盡文化後山的無價夜景，所有點滴與酸甜苦辣，都將成為成長養分，更是未來回想起文大校園的最美好回憶。

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▲▼蔣萬安出席文大畢業典禮，以蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）名言，勉勵學生「勇往直前、無畏無懼」。（圖／文大提供）

▲▼蔣萬安出席文大畢業典禮帶來旋風，不僅學生與其拍照，也和學生玩起自拍。（圖／文大提供）

▲▼蔣萬安出席文大畢業典禮，以蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）名言，勉勵學生「勇往直前、無畏無懼」。（圖／文大提供）

蔣萬安也舉自己兩個親身經歷為例，首先是2008年發生金融海嘯前，他在美國矽谷擔任最大公司的執業律師，成為外人眼中的人生勝利組，但金融海嘯讓他失業，開始領失業救濟金，當時太太告訴他，不要放棄自己理想、可以養你，在感動之餘，開始盤點餘後的工作項目，整理清楚留給接棒的人，正確樂觀不退縮態度，贏得當時同事與老闆肯定，這些人則在未來持續給予他指導與協助。

其次蔣萬安則舉他回到台灣、投入初選，面臨外界不看好時，他相信勤能補拙，在地深耕的重要性，一步一腳印，走遍選區，堅定信念。

蔣萬安指出，挫折是必經之路，但不要忘記對生活、對自己喜愛的事物，永遠保持熱忱，面對困難，態度很重要，「態度決定你的視野與格局。」也提醒畢業生，面對挫折，沒關係，堅定信念才能走出屬於自己的燦爛道路，並以賈伯斯在2005年史丹佛大學的畢業典禮演講時結語「Stay Hungry、Stay Foolish」，送給文大畢業生，追求任何事物，請保持饑渴的精神，勇敢熱忱，無畏無懼。

文大校長王子奇則勉勵畢業生，人生會遇到很多困難，一定要相信自己，勇往直前，並提及在三十年前此時，自己也是文大的畢業生，也曾經徬徨無助，但根據自己經驗，只要相信在文大不論修多少課、玩多少社團，這都是你的資源，未來可以協助你打拼，往前邁進的重要支柱，「請相信自己，勇往直前，文化是你第二個家，歡迎隨時回來，重新充電再出發。」

▲▼蔣萬安出席文大畢業典禮，以蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）名言，勉勵學生「勇往直前、無畏無懼」。（圖／文大提供）

▲文大今天舉行畢業典禮，蔣萬安勉勵學生「勇往直前、無畏無懼」。（圖／文大提供）

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