為9萬債務！三度押人痛毆　逼拍裸照下跪簽百萬本票...下場慘了

▲桃園市陳姓男子向黃姓男子等人假藉購買安毒卻惹來糾紛，三度被梁姓與黃姓等5人強押控制行動與強拍裸照，逼迫下跪簽下100萬本票等犯行。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓男子不滿陳姓男子屢次催討9萬元債務，夥同黃姓等5人，約出陳男外出商討債務，三度強押陳並控制行動，假借陳購買安非他命沒給錢，加以毆打凌虐，還以「不喜歡人家站著麼高跟我講話」逼迫陳脫光衣物下跪簽下2張共計100萬元本票，同夥則拍攝影片揚言公開影片。桃園地檢署調查後，依加重強盜罪嫌，將梁姓、黃姓等5名男子提起公訴。

檢警調查，30歲的梁姓男子不滿陳姓男子屢次催討9萬元債務，心生怨恨下於2021年3月2日凌晨，找來黃姓男子等5人，以陳男積欠購買安非他命毒品沒給錢為由，到陳男位於桃園區租屋處，約出陳男後強押至另一處控制行動。

陳男被強押至桃園市某處民宅後，梁男指示同夥徐男在房間桌上擺上一把刀械，向陳男恫嚇「我不喜歡人家站那麼高跟我講話、這筆債務要怎麼處理、如果沒辦法，看要一隻手，還是一隻腳」等語，再指示同夥拿出空白本票，逼迫簽下2張各50萬本票共計100萬元。

同年月4日，梁男又帶人去圍堵陳男強其強押，陳男於過程中想打電話求救，梁男等人隨即把手機搶走並控制其行動，並持木棒、刀械喝令陳趴下，以木棒毆打陳背部、臀部與手部等處，還持小刀刺其臀部，隨後梁等人喝令陳脫光衣物下跪，指示同夥以手機拍攝錄影，要求陳自承販賣第一級、第二級毒品給徐姓男子與積欠50萬元等情事，並恫嚇如果不還50萬元，將把影片放在網路Youtube給大家看等語。

同年5月17日，黃男等人得知陳男在桃園市某處投宿汽車旅館，穿著刑警背心，冒稱警察找人，汽車旅館人員察覺有異攔阻，一夥人仍強行進入房內毆打陳男，強押陳男離開汽車旅館後，事後才放陳男離開，陳男不堪屢次遭梁等人凌辱，向桃園市刑大報案，警方循線拘捕梁男等5人到案。

桃檢調查時，梁男等人避重就輕否認涉案，檢方根據警方掌握現場監視畫面與醫院診斷證明等佐證，偵結依冒充公務員行使職權、偽證、加重強盜罪嫌將梁男等5人起訴。