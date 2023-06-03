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桃園環球購物中心停電　台電：地下電纜設備故障...1246戶已復電

▲桃園市中壢、大園地區今天中午驚傳停電，其中桃園環球購物中心Global mall賣場一片漆黑。（圖／讀者提供）

▲桃園市中壢、大園地區今天中午驚傳停電，其中桃園環球購物中心Global mall賣場一片漆黑。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園環球購物中心Global mall今（3）日中午驚傳停電！整棟大樓不明原因突然停電，不少消費者大白天用餐卻只能摸黑吃「燭光午餐」；台電桃園營業處指出，經查是地下電纜設備故障，受影響戶有1,246戶，涵蓋中壢與桃園地區用戶，經搶修後已於下午2時15分全面復電。

據指出，包括高鐵中壢A19站的Global mall 環球桃園購物中心，今天中午約12時40分左右突然停電，剛好正值用餐尖峰時，包括一至五樓營業樓層都變成一片漆黑，僅少受店面有緊急供電維持正常，其中餐廳部分不少客人正在用餐，只能摸黑吃起燭光午餐。

▲桃園市中壢、大園地區今天中午驚傳停電，其中桃園環球購物中心Global mall餐廳客戶摸黑用餐。（圖／讀者提供）

▲桃園市中壢、大園地區今天中午驚傳停電，其中桃園環球購物中心Global mall餐廳客戶摸黑用餐。（圖／讀者提供）

桃園環球購物中心Global mal業者證實確實有停電現象，機電人員與台電公司聯繫後已全面搶修，停電原因仍不明確。

台電公司桃園營業處表示，經查是台電地下電纜設備故障導致停電，停電地點不只環球購物中心，還包括中壢區公園路二段、文平路、文康二路、永平街、永信路、永春路、永發路、永順一街、青埔路二段、高鐵南路二段、領航北路二段；大園區高鐵南路一段、至善路二段、領航北路三段等，共計有1,246戶停電，台電人員經搶修後已於下午2時15分全面復電。

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