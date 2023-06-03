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台灣已有197名合格公共衛生師！　今成立公會為「亞洲第一」

▲▼臺北市公共衛生師公會成立大會。（圖／北市公衛師公會提供）

▲臺北市公共衛生師公會成立大會。（圖／北市公衛師公會提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市公共衛生師公會今（3）日成立，不僅是全台第一個，更是亞洲第一個公衛師公會，而國內在2020年通過《公衛師法》以來，已有197名經考證合格的公衛師。本身也有公衛背景的副總統賴清德致詞指出，疫情讓社會看到公衛師的價值與重要性，接下來要積極準備、協助打造生物韌性國家，在下一次疫情來臨時，能夠做得更好。

台灣在SARS發生後開始推動公共衛生師，但一直到新冠疫情爆發之後，其角色才又日漸受到重視，經歷20年規劃，終於在2020年三讀通過《公共衛生師法》，為亞洲第一。這讓公衛師不再是國家醫療藍圖中「失落的一塊」，根據這項法規，國家若再遭遇突發緊急或重大公共衛生事件，得指定公共衛生師接受徵召，以利國人健康維護。

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台北市公共衛生師公會依法正式於今(3 日)成立，是目前全台唯一的公衛師公會。行政院長陳建仁以影片致詞表示，公衛是國家國力表現，一個國家要有健全公衛體系，才能在各面相確保全體國人健康福祉。他的恩師、台灣公共衛生之父陳拱北教授曾經這樣說，「當一個醫生一個一個救太慢了，不如做公共衛生，可以救很多人」。

▲▼公衛師在賴副總統見證下，於成立大會上宣示公共衛生誓詞。（圖／北市公衛師公會提供）

▲公衛師在賴副總統見證下，於成立大會上宣示公共衛生誓詞。（圖／北市公衛師公會提供）

今天也在會員見證下，由中山醫學大學公共衛生學系教授翁瑞宏當選第一屆理事長。翁瑞宏受訪表示，公衛師主要目的是促進民眾健康，像是在新冠疫情期間，公共衛生師就可以幫忙政府做疫情的調查、疫情的分析，甚至可以協助民眾一旦罹病的時候，做相關的健康衛教。

翁瑞宏指出，每年公衛師名額約100人，兩年來已累計有197名合格公衛師，相關工作場域與配置，以公部門來說包含衛福部、環境部、勞動部等，還有各地方單位，甚至私部門，例如疫情時要求企業金融單位設防疫長，公共衛生師可以幫忙。

前衛福部長陳時中出席致詞表示，公衛師工作相當廣，包含環境風險評估、疾病調查與防治，民眾健康調查、健康促進、食品衛生評估相關計畫規劃推動等，方方面面都有。

賴清德致詞表示，期盼公共衛生師未來都能深入基層，進入政府體制，也能邁向國際。公共衛生師對一個地方升級，或者是公司、政府裡面推動公共衛生的各項工作，都會有很大的幫助。

▲▼公共衛生師公會成立，在會員見證下，由中山醫學大學公衛系教授翁瑞宏當選首屆理事長。（圖／北市公衛師公會提供）

▲中山醫學大學公衛系教授翁瑞宏當選首屆理事長。（圖／北市公衛師公會提供）

衛福部次長、前指揮中心指揮官王必勝則提到，疫情期間，公共衛生界大老、公衛師給予指揮中心很多具體建議與作法，雖然指揮中心已經解編，仍希望代表指揮中心感謝所有公衛前輩給予協助。

公會表示，公衛師與醫事人員，都是醫療健康產業不可或缺的角色，公衛師除了減輕第一線醫療人員的壓力，也能給予正確的健康知識。

在傳染病方面，COVID-19絕非最後一個世紀病毒，面對疫情來臨時，需要公衛師作為人民防疫前線的守門員；另外，現代人因應高壓生活，和不正常飲食衍生出的慢性疾病，導致身體亮紅燈，也可透過公衛師的評估與監測，透過行為模式改變找回健康生活。期盼透過公共衛生師的積極推動，達到全民健康的目標。

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