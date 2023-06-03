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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾遇性騷擾遭諷「吞忍求上位」　黃瀞瑩：為何錯的人還會是我？

▲▼台北市議員學姊黃瀞瑩出席海選決選現場完備大選戰隊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨性平事件延燒，過去任職台北市政府發言人、現為台北市議員的黃瀞瑩也遭波及，遭網友譏諷「吞忍求上位…吞忍換和平」。對此，黃瀞瑩在臉書回擊，「難道在你們眼中，我錯在不夠勇敢？」，3年前的這個案子，後來送進了性騷擾防治委員會，歷經1個月的調查程序，「我只想問，為什麼到現在，錯的人還會是我？」，痛批外界別將自己的遭遇淪為政治惡鬥工具。

黃瀞瑩轉發臉書粉專「布狸貓一言堂」發文，該文稱，「黃瀞瑩當年在台北市政府遇到性騷擾事件，民眾黨黨主席柯文哲沒有道歉，反而指稱『那個只是工作摩擦而已』，呵呵」，並在文末標記「學姐選擇就這樣算了」，還稱「她就這樣吞了」，也有網友留言譏諷黃「吞忍求上位…吞忍換和平」。

「難道在你們眼中，我錯在不夠勇敢？」黃瀞瑩說，不符合外界心中的勇敢，就該被形容成吞忍求上位？不符合你們口中的價值，就該被諷刺為吞忍換和平？

黃瀞瑩指出，3年前的這個案子，後來送進了性騷擾防治委員會，歷經1個月的調查程序，「我只想問，為什麼到現在，錯的人還會是我？」，何時你們滿口的仁義道德，變得如此廉價與隨便？

黃瀞瑩反擊，她不是你們政治攻防的玩具，更不是你們製造對立的玩偶。只希望有朝一日，自己的名字不會再跟他人綁在一起，成為新聞標題；只希望從今以後，自己的遭遇不會再被斥責「就這樣算了」，淪為政治惡鬥的工具。

黃瀞瑩說，就算沒有外界口中的勇敢，但至少她還有為自己反擊的勇氣。期待台灣社會有真正追上性別平等的那一天。

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