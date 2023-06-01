邀請黃仁勳任台北市政顧問？　蔣萬安：有機會的話「非常樂意」

▲台北市長蔣萬安赴市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期來台，備受外界關注。國民黨台北市議員秦慧珠1日表示，希望台北市長蔣萬安透過管道，設法邀請黃仁勳擔任產業組市政顧問，蔣萬安則回應，非常樂意，如果有機會的話。

台北市議會1日下午進行市政總質詢，秦慧珠放出一張黃仁勳的照片，詢問黃與台北市的連結為何？蔣萬安認為，黃是非常成功的企業家，而且在科技界非常有影響力，且本身也在台灣出生，9歲後到美國，「能借重他的專業長才經驗協助台北市，我們都非常樂見。」

▲台北市議員秦慧珠質詢。（圖／記者林敬旻攝，下同）

秦慧珠提及，黃仁勳的公司就在內科，近期到台北市各地觀光，「我們請黃仁勳擔任台北市的代言人、新創推動者，成為台北市榮譽市民，你覺得如何？」蔣萬安回應，如果有機會能邀請黃仁勳，協助台北市產業發展，「其實都非常歡迎跟樂見。」

黃仁勳1日下午於行程受訪時，被問及若擔任台北市榮譽市民為何？黃仁勳稱「That’s fantastic（太棒了）」等言論。秦慧珠提議，蔣萬安於市政總質詢結束後，應該可以透過管道打電話給黃仁勳，邀請對方做台北市產業組市政顧問、榮譽市民，代言台北市的新創產業，有空也可帶對方去逛夜市。蔣萬安則說，「我來嘗試看看」，如果有機會的話非常樂意。

秦慧珠認為，台北市是國際大都市，要向全世界招商，而且台北市也有非常多人才，像黃仁勳到各地受到極大歡迎，9歲從台灣到美國奮鬥，30歲創業，現在成為AI教父後回台灣投資，「他是一個台灣之光，也是台北市之光，如果市長請他做台北市各方面代言人，讓他行銷台北市夜市，也許未來會有很多慕名而來的人去逛。」

蔣萬安說，如果黃仁勳願意到台北市，不只產業發展，還有周邊商圈夜市、服飾產業，或整體科技協助年輕人創業團隊，都能帶來非常好的正面影響，「我會盡全力嘗試，透過管道希望他能幫忙台北市。」