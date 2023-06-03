學姐曾遭性騷！親綠粉專竟諷「她就這樣吞了」　黃瀞瑩無奈回應了

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，形同民進黨版的「#MeToo」事件，重創民進黨宣導性平的形象。對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩截圖親綠粉專「布狸貓一言堂」的發文，感嘆自己曾遭性騷的事件被拿來政治攻防，「為什麼到現在，錯的人還會是我？」

黃瀞瑩轉發親綠粉專「布狸貓一言堂」的發文及留言截圖；截圖顯示，「布狸貓一言堂」發文表示，「黃瀞瑩當年在台北市政府遇到性騷擾事件，民眾黨黨主席柯文哲沒有道歉，反而指稱『那個只是工作摩擦而已』，呵呵」，並在文末標記「學姐選擇就這樣算了」。

▲親綠粉專諷黃瀞瑩「她就這樣吞了」。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）

「布狸貓一言堂」也在留言處跟網友對話時提及，「她就這樣吞了」，另名網友也接續對話說「吞忍求上位…吞忍換和平」。據了解，「布狸貓一言堂」已將該則貼文刪除或隱藏。

「難道在你們眼中，我錯在不夠勇敢？」黃瀞瑩看完後詢問，「不符合你們心中的勇敢，就該被形容成吞忍求上位？不符合你們口中的價值，就該被諷刺為吞忍換和平？」

她表示，該案發生於3年前，後來送進性騷擾防治委員會，歷經1個月的調查程序。如今此事卻被拿來作為攻擊柯文哲的工具，「我只想問，『為什麼到現在，錯的人還會是我？』何時你們滿口的仁義道德，變得如此廉價與隨便？我不是你們政治攻防的玩具，更不是你們製造對立的玩偶。」

▲民進黨發言人張志豪。（圖／民進黨提供）

黃瀞瑩期許，有朝一日她的名字不會再跟他人綁在一起，成為新聞標題，「我只希望從今以後，自己的遭遇不會再被斥責『就這樣算了』，淪為政治惡鬥的工具」，「我就算沒有你口中的勇敢，但至少還有為自己反擊的勇氣。期待台灣社會有真正追上性別平等的那一天。」

針對黨內爆發性平案件，民進黨發言人張志豪2日於記者會上表示，性別平權是民進黨的價值，民進黨也會跟社會持續努力。請特定政黨都要自我檢視性平機制，勿持續惡意攻擊、見縫插針，這些做法對被害人都是傷害。