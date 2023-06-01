聘郭台銘當第3副市長？　蔣萬安笑答：看他要不要「山盟海誓」

▲台北市長蔣萬安赴市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，根據台北市民政局最新數字顯示，台北市人口數於5月底達到250萬1988人，因此可望增設第名3副市長。國民黨台北市議員徐弘庭1日建議，可以邀請鴻海集團創辦人郭台銘擔任副市長，台北市長蔣萬安則笑說，就看對方要不要山盟海誓。

蔣萬安1日下午在台北市議會進行市政總質詢，徐弘庭詢問第3位副市長人選，認為現任副市長李四川、林奕華各自擁有專業，台北市確實缺一名產業界金融專業人士。蔣萬安回應，自己內心已有定見，目前還在過程當中，確定後就會向外界報告。

▲台北市議員徐弘庭。（圖／記者林敬旻攝）

徐弘庭提及，過去徵詢業界的最大狀況，就是業界人士大多不願意財產申報，且願意放棄生涯規劃、屈就於公部門的人不容易發生，「其實我覺得郭台銘也不錯，郭台銘不可能接受當副總統，因為只要接受當副總統，就會沒辦法出國。」依照台北市財務狀況、城市規劃與首都定位，副市長是個不錯的人選。

聽聞徐弘庭建議郭台銘擔任台北市第3副市長，蔣萬安說，「看他要不要山盟海誓。」而徐弘庭則問說，要不要在議事殿堂與郭台銘隔空喊話，畢竟要把國家做好，用城市首都來證明也不錯。蔣萬安則點頭笑說「謝謝議員建議。」

徐弘庭指出，台北市值得這樣等級的企業家，有魄力、有方向、有願景。蔣萬安表示，台北市的產業發展、招商和人才培育，都很需要各方建議、提供建言。

最後，徐弘庭說，副市長有時後比副總通做的還多，如果有心從事公眾事務，位子不是那麼重要，做事比較重要。