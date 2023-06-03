　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多西瓜口吐白沫！過來人勸快丟「炸開會很臭」：蛆都在逃命

▲▼好市多西瓜口吐白沫。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多西瓜口吐白沫。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

炎熱的夏天吃上一口冰涼西瓜，十分消暑。但一名網友透露，最近去美式賣場好市多搬了一顆西瓜回家，結果才過了2天，果皮竟然出現裂痕，還不停冒出泡泡，讓他看了相當疑惑。文章曝光後，網友紛紛勸「趕快處理掉，不然會爆開」、「蛆都在逃命，你還在等什麼」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文透露，近日從好市多買回一顆大西瓜，沒想到才在家裡放了2天，西瓜表皮就不斷冒出泡泡，他當場看傻，「買過十幾顆都沒試過這樣」。從畫面中也能看到，西瓜原本綠色的果皮，多了幾塊褐色的裂痕，還不斷跑出泡泡來，甚至有蛆在上面爬，即使用衛生紙擦拭也完全沒用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多西瓜口吐白沫。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲西瓜表皮有蛆在爬。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

照片曝光後，網友紛紛表示「西瓜炸彈」、「大西瓜搬回家，不能確定有沒有內傷，第一件事就先宰了，省得夜長夢多」、「快想想你的仇人是誰，送他一顆西瓜孝敬一下」、「這比潘朵拉的盒子還可怕」、「大賣場的西瓜買回去都要冰」、「原來西瓜會口吐白沫」、「應該是西瓜太郎快誕生了」、「這顆西瓜暈車了！就跟你說西瓜不能坐後座」。

也有過來人指出，「趕快先拿個大袋子包起來，免得爆炸了不好收拾」、「壞掉了，我爸說不要吃了，不過要小心會爆開！而且我看到蛆」、「西瓜壞了，內部已經在發酵的狀態，建議趕快找個厚一點的袋子裝起來，免得西瓜爆開噴得到處都是，苦主路過」、「我買的是還沒爆，但一切開酸臭的水立刻衝出來…紅肉化成水，裡面都壞掉，廚餘好頭疼」、「倒數計時，要爆炸了！這炸開很臭」、「小小的蛆都知道西瓜要爆炸了…要快逃命！你還湊這麼近拍」。

但如果想要買到新鮮的西瓜，應該如何挑選呢？農糧署東區分署曾分享秘訣，第一、蒂頭果梗新鮮，略有捲曲；第二、果形完整勻稱、觸感平滑堅實，外觀青網紋路整齊鮮明；第三、果臍窄小緊縮無凹陷；第四、輕拍彈後瓜聲應沉穩結實略具彈性，只要把握這些細節，就能容易挑選優質美味的大西瓜。

▼有過來人PO出慘況。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多西瓜口吐白沫。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／大雷雨往南游擊！　2縣市警戒
電爆台大經濟系！　國中選會長「超狂政見」高票贏了
全家突推出「隱藏優惠」！　他錯過喊：我昨天才去
被控性騷者找律師喊告　王世堅罵可恥：男子漢大丈夫，敢做敢當
快訊／台南女童遭撞亡　重傷母親坐輪椅現身告別式
快訊／15縣市大雨特報！　雷雨彈轟3縣市1小時
快訊／台馬之星故障！389人海上漂浮5小時　「只給一瓶水」
藍稱綠拒檢討公務機關性騷機制　民進黨回應了！
快訊／苗栗氣爆影片！兇猛火球衝出店外　攤車炸飛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／對流往南游擊！大雷雨襲高屏　警戒區出爐

電爆台大經濟系！國中生選會長「超狂政見」　他高票贏了

醫療人文跨領域研究國際學術研討會金門登場　呼籲關注老人照護

亞洲第一個公衛師公會成立！陳時中致詞先提「未來的總統賴清德」

快訊／對流雨威力升級！15縣市大雨特報　雷雨彈轟3縣市1小時

台馬之星故障！389旅客海上漂流逾5小時　「只給一瓶水」

杜絕校園歧視！台大通過「6月底前成立專案小組」　校長任召集人

找到民國82年薪資條！　網點出「1關鍵」月薪翻倍

涉性騷卻喊告！律師批「豬哥別假清高」：示範受害者為何困住自己

好市多西瓜口吐白沫！過來人勸快丟「炸開會很臭」：蛆都在逃命

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

快訊／對流往南游擊！大雷雨襲高屏　警戒區出爐

電爆台大經濟系！國中生選會長「超狂政見」　他高票贏了

醫療人文跨領域研究國際學術研討會金門登場　呼籲關注老人照護

亞洲第一個公衛師公會成立！陳時中致詞先提「未來的總統賴清德」

快訊／對流雨威力升級！15縣市大雨特報　雷雨彈轟3縣市1小時

台馬之星故障！389旅客海上漂流逾5小時　「只給一瓶水」

杜絕校園歧視！台大通過「6月底前成立專案小組」　校長任召集人

找到民國82年薪資條！　網點出「1關鍵」月薪翻倍

涉性騷卻喊告！律師批「豬哥別假清高」：示範受害者為何困住自己

好市多西瓜口吐白沫！過來人勸快丟「炸開會很臭」：蛆都在逃命

北榮桃園分院新任院長王智弘　6／2任職布達

盧秀燕嘆台中捷運藍線「卡很久」　侯友宜霸氣回：明年我來幫你

法官上貝茲節目　暢談最愛的泰勒絲歌曲

侯友宜民調半年降20個百分點　游盈隆：總統選舉歷史上從未發生

同框侯友宜！談民進黨性騷案　盧秀燕怒：加害者硬拗...忍無可忍

妹子頂大畢業當「1職務」　被媽嫌沒用！內行曝真相：年薪很可觀

舒華「非敬語採訪」漸發酵！態度惹議登冠軍　韓媒：主持人辛苦了

期望中美防長有其他非正式互動？　機率極小「關鍵」是台灣問題

快訊／對流往南游擊！大雷雨襲高屏　警戒區出爐

印度近10年重大鐵路事故一覽！　7節車廂墜河釀800死

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

生活熱門新聞

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

9縣市炸豪大雨！　「熱力不穩定」雷雨轟一周

對流雨來襲！5縣市大雨特報　警戒區出爐

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

館長大出包！便當「中餐變晚餐」氣炸　粉專道歉

ATM領4萬「少1動作慘哭」！妹子驚5000元不見

對流雨威力升級！15縣市大雨特報　雷雨彈轟3縣市1小時

爆乳正妹幫「彩券行奶奶」做愛心！　照片真相曝光

藝術家爆「輝哥」曾羞辱他1句話：真的很作噁

5億高中生案傳「黑道出手」！律師給1建議

快訊／氣象局發4縣市大雨特報

「人選之人」編劇控性騷擾 貝嶺：完全是杜撰

醫學期刊證實：隔夜飯助減重又抗癌！

更多熱門

相關新聞

他批好市多「1夯品」超級難用...網卻喊讚用途超多

他批好市多「1夯品」超級難用...網卻喊讚用途超多

好市多是許多民眾採購生活用品的好去處，但有網友指出「強力保鮮膜」是整個好市多最難用的東西，卻意外掀起網友們兩派論戰，許多人認為這款保鮮膜「用途超多」、「根本神作」。

好市多冷凍莓果暫停進口到6/2續延

好市多冷凍莓果暫停進口到6/2續延

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

好市多冷凍A肝莓遭重罰！食藥署晚間收到改善報告書

好市多冷凍A肝莓遭重罰！食藥署晚間收到改善報告書

即／冷凍草莓也驗出A肝！好市多再被重罰450萬

即／冷凍草莓也驗出A肝！好市多再被重罰450萬

關鍵字：

西瓜冒泡泡好市多爆開

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

左左右右國中畢業了！

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

謝忻驚傳過夜「抖音天王」

羅志祥自拍被抓包「戴周揚青同款手鐲」！　再傳復合上熱搜

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

雞排妹4句話翻譯蔡沐霖聲明　一排藍勾回應

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

更多

最夯影音

更多
白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面