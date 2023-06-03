好市多西瓜口吐白沫！過來人勸快丟「炸開會很臭」：蛆都在逃命

▲好市多西瓜口吐白沫。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者朱祖儀／綜合報導

炎熱的夏天吃上一口冰涼西瓜，十分消暑。但一名網友透露，最近去美式賣場好市多搬了一顆西瓜回家，結果才過了2天，果皮竟然出現裂痕，還不停冒出泡泡，讓他看了相當疑惑。文章曝光後，網友紛紛勸「趕快處理掉，不然會爆開」、「蛆都在逃命，你還在等什麼」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文透露，近日從好市多買回一顆大西瓜，沒想到才在家裡放了2天，西瓜表皮就不斷冒出泡泡，他當場看傻，「買過十幾顆都沒試過這樣」。從畫面中也能看到，西瓜原本綠色的果皮，多了幾塊褐色的裂痕，還不斷跑出泡泡來，甚至有蛆在上面爬，即使用衛生紙擦拭也完全沒用。

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▲西瓜表皮有蛆在爬。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



照片曝光後，網友紛紛表示「西瓜炸彈」、「大西瓜搬回家，不能確定有沒有內傷，第一件事就先宰了，省得夜長夢多」、「快想想你的仇人是誰，送他一顆西瓜孝敬一下」、「這比潘朵拉的盒子還可怕」、「大賣場的西瓜買回去都要冰」、「原來西瓜會口吐白沫」、「應該是西瓜太郎快誕生了」、「這顆西瓜暈車了！就跟你說西瓜不能坐後座」。

也有過來人指出，「趕快先拿個大袋子包起來，免得爆炸了不好收拾」、「壞掉了，我爸說不要吃了，不過要小心會爆開！而且我看到蛆」、「西瓜壞了，內部已經在發酵的狀態，建議趕快找個厚一點的袋子裝起來，免得西瓜爆開噴得到處都是，苦主路過」、「我買的是還沒爆，但一切開酸臭的水立刻衝出來…紅肉化成水，裡面都壞掉，廚餘好頭疼」、「倒數計時，要爆炸了！這炸開很臭」、「小小的蛆都知道西瓜要爆炸了…要快逃命！你還湊這麼近拍」。

但如果想要買到新鮮的西瓜，應該如何挑選呢？農糧署東區分署曾分享秘訣，第一、蒂頭果梗新鮮，略有捲曲；第二、果形完整勻稱、觸感平滑堅實，外觀青網紋路整齊鮮明；第三、果臍窄小緊縮無凹陷；第四、輕拍彈後瓜聲應沉穩結實略具彈性，只要把握這些細節，就能容易挑選優質美味的大西瓜。

▼有過來人PO出慘況。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

