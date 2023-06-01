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好市多「1夯品」評價超兩極！他批「世界難用」...網喊讚用途超多

▲▼ 好市多,賣場。（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多一款超夯保鮮膜，引發網友熱議。（示意圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少民眾喜歡到好市多採買日常用品及生鮮，也會在社團上分享使用心得。近日即有一名網友分享表示，他認為「強力保鮮膜」是整個好市多最難用的東西，沒想到意外掀起網友們兩派論戰，有人認同原PO覺得不好用，也有許多人認為這款保鮮膜「用途超多」、「根本神作」，甚至有網友表示「洗澡時可以包住傷口避免碰到水」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一款強力保鮮膜照片，並直呼「好市多用過最難用的東西」。貼文一出立刻引起熱議，網友評價兩極，不少人附和原PO並表示，「我也覺得難用」、「超級不好撕」、「神難用」、「不會用，買來一直放著。」、「盒子讓他大扣分」、「盤子黏過的地方會黏黏的」、「缺點在切割器」、「一個3年用不完，不是不好用，是超級難用！」

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▲強力保鮮膜。（圖／翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲強力保鮮膜。（圖／翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

但另一派人卻說，「我覺得超好用的，只是保鮮膜的刀子有時候切不斷」、「分裝肉跟早餐包吐司超方便」、「這好用，用肉片分裝超級好用」、「壓好再撕，刀片那面朝上」、「很好用耶，比保鮮膜還密封」、「分裝生肉，排骨，魚，，，一些生食材，他夠厚不會破又很密封。」、「用途超多根本神作」。

也有人指出其他用途，「廁所免治馬桶開關，我用這包起來，不用再怕水弄到，面板壞掉」、「這個當書膜好用」、「盒子不好用，保鮮膜真心好用，連受傷不能碰水用來洗澡包傷口都行」、「還可以撕下來封在浴室的排水孔。蟲蟲的不會飛出來」、「有時候飲料杯撕開倒給孩子喝，就拿這個封飲料杯膜，這樣不怕翻倒漏出」。

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