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快訊／冷凍草莓也驗出A肝！　好市多再被重罰450萬

▲▼科克蘭冷凍草莓。（圖／食藥署提供）

▲好市多販售的科克蘭冷凍草莓驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

記者許宥孺／高雄報導

食藥署日前公布，美式賣場好市多販售的一批科克蘭冷凍草莓檢出A肝病毒陽性。高雄市衛生局今(31日)宣布，處以新台幣450萬元罰鍰。

食藥署自5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，日前抽驗科克蘭冷凍草莓(產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024/08/05)，該件檢出A型肝炎病毒陽性。

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該產品已於4月30日暫停販售，衛生單位並已於5月5日要求回收已售出仍於效期內的全部Kirkland Signature科克蘭冷凍莓果類產品，並監督後續產品回收及銷毀工作，後續將由衛生局依法處辦。該批進貨量1546包，已有1513包售出流入市面。

高雄市衛生局表示，業者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，24日再處以罰鍰新臺幣450萬元整。不合格產品依第52條第1項第1款及第2項規定辦理回收及沒入銷毀。

衛生局指出，先前已針對好市多自智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」抽驗檢出A肝病毒，未能及時提供衛生局銷售名單，依傳染病防治法裁罰30萬元、及依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定裁罰750萬元。

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