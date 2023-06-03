藍稱綠拒檢討公務機關性騷機制　綠委還原：沒做功課亂提案還扣帽子

▲民進黨立委去年已提出7案預算凍結、主決議，要求原能會檢討性騷案。（圖／林楚茵提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團今（3日）指出，先前提案要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，然而表決未通過，且投下反對者皆為綠委。民進黨立委林楚茵還原當時情況，她指出，行政院今年1月11日就已經針對性騷案說明最新進度，結果19日院會要表決的國民黨提案，和政院新聞稿內容一模一樣，國民黨沒做功課亂提過時提案還要扣帽子！

對於藍營稱，民進黨否決國民黨針對「原能會謝曉星前主委性騷案」調查提案。對此，林楚茵表示，事實上行政院今年1月11日就已經針對本案發布新聞稿說明最新進度：第一、院內已完成調查程序。第二、謝曉星前主委已免職。第三、行政院已針對現行機制不足之處啟動檢討。

林楚茵批評，結果1月19日院會要表決的國民黨提案，和行政院1月11日的新聞稿內容一模一樣，根本是國民黨沒做功課亂提過時提案還要扣民進黨帽子！

林楚茵指出，更何況去年12月14日教文委員會，民進黨委員早已提出7案預算凍結、主決議，要求原能會檢討性騷案，國民黨是睜眼說瞎話嗎？如果國民黨真正關心性騷案，就應該掌握案件最新進度，國民黨的政治操作手法粗糙惡劣，根本不是真正關心性平！