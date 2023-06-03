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大陸 大陸焦點 特派現場

于謙後裔躲深山避禍！　蓋出「石頭世界」一住500年

記者蔡儀潔／河北報導

走進位於河北的于家石頭村，從街巷到樓閣，放眼望去皆是石頭，徬彿走進石頭世界。這座住著1600多口人的村落約9成都姓于，是明朝名臣于謙的後裔。談起住在石頭屋的體驗，在路邊乘涼的大爺向《東森新媒體ETtoday》介紹，房子很結實、冬暖夏涼，但現在已經搬離老宅，自己修建了一間現代化的房子。

▲▼ 河北,石頭村,于家村。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 于家村村貌。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 河北,石頭村,于家村。（圖／記者蔡儀潔攝）

于家石頭村建於明朝成化年間，曾寫下「粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間」的明朝重臣于謙，在蒙冤而死後，他兒子于有道為躲避禍端，攜家眷秘密遷居曠野深山。

▲▼ 河北,石頭村,于家村。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲于家村的一面石牆運用不同形狀石頭壘砌。（圖／記者蔡儀潔攝）

由於太行山「石多土少」，于家人遷入河北井陘後，用滿山石頭壘砌家園，繁衍生息，走過500年時代變遷，至今已延續到第24代，擁有逾1600口人。

第22代傳人于翠田表示，村裡講究的是「就地取材」，很多刻在石碑上的家規家訓至今還保存完好，是他們最寶貴的財產。

▲▼ 河北,石頭村,于家村。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲清涼閣是于家村的標誌性建築，又名「神仙閣」。（圖／記者蔡儀潔攝）

整座于家村以東西為街，南北為巷，不通為胡同，建築體和街道院落，幾乎都適用石頭砌成，因此此地被形容為「一部用石頭書寫的村落史詩」。最具特色的建築為「清涼閣」，3層高的閣樓不打地基、不填輔料，從下到上由石塊壘砌而成。

一般情況下，石頭房主要分布於山區岩石多的地帶，較富裕的人家用整塊大的蓋房子，貧窮人家則用大小形狀不一的石頭拼成。石頭房的優點，在於夏季熱浪難穿透石牆，冬天能抵禦寒風，冬暖夏涼，且不怕火災堅固耐用；缺點則在於蓋房時間長、難度大，較難修理或修改。

▲▼ 河北,石頭村,于家村。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲改建為農家樂的石頭屋。（圖／記者蔡儀潔攝）

隨著時代發展，如今許多于氏後人已經住進翻新的石頭屋內。一名在路邊乘涼的大爺受訪表示，他他的房子屬於宅基地不能隨意買賣，花了數萬元人民幣進行重修，並裝上了現代的暖氣；子女都外出打工，家裡的數畝田產已轉租。

許多村民將自家石屋翻新為民宿，將傳統古村落打造為旅遊打卡地，其中一家四合院式的民宿提供農家菜和住宿，午間休息僅花費20元人民幣，過夜則收30元人民幣。

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