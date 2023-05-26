陸深山縣城養出千噸鱘龍魚　疫後價格飆漲「年底能補回3年虧空」

▲涉縣一處鱘龍魚養殖場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／河北報導

肥美「鱘龍魚」（中華鱘）深受老饕們喜愛，位於太行山東籬、三省交界的河北涉縣，靠冷泉水優勢，養殖鱘龍魚實現致富。不過，新冠疫情期間，一家養殖場營收從賺3000多萬元（人民幣，下同，約新台幣1.3億元），變成倒賠2000萬元（約新台幣8700萬元），今年才開始好轉。

河北涉縣位於山西、河南、河北三省交接處，一條「清漳河」穿境而過，讓當地形成22個山地冷泉，水溫常年低於20℃，非常適合冷水魚生長。

涉縣一家占地面積約100畝總投資額約1億元的養殖場，產出的鱘龍魚有一半銷售至越南，一半供給大陸國內市場。負責人牛艷明介紹，連續3年市場景氣低迷，但去年年底至今年市場狀況好轉，鱘龍魚價格也上漲。此前，鱘龍魚每斤（市斤，下同，500克）最低僅售10.5元，折合新台幣每公斤僅92元。

講起新冠疫情期間的經歷，牛艷明感慨，當時市場銷售並未完全停滯，但各個部門限制了物流，無法運輸漁產，而餐廳動不動就關門，個體戶能吃幾條？加上鱘龍魚最佳重量範圍在1公斤至3公斤之間，「壓貨壓的價格再低都沒人要，那個時候受不了，一個月賠上百萬元。」

▲鱘龍魚生長環境氣溫要求偏低。（圖／記者蔡儀潔攝）

由於養殖鱘龍魚的飼料為高價有機飼料，加之增氧泵每日電費就數萬元，該養殖場從每年營收逾3000萬元，變成疫情期間倒賠2000萬元。無奈之下，牛艷明將餵飼料的次數由一天三次，改為一天一次，讓魚長慢一點。

「說真的哪個企業都受不了，每天研究怎麼應對」，牛艷明表示，慶幸的是，去年年底疫情解封後「市場嘩就上去了」，理論上春節過後為淡季，但今年鱘龍魚價反而再漲4.5元，目前價格為每斤15至16元，折合每公斤新台幣130元至140元，「按照當前的增長速度，預計到今年年底，3年來的虧損將基本彌補。」

▲牛艷明。（圖／記者蔡儀潔攝）

涉縣漁產亦積極轉型，牛艷明介紹，他們投資「深加工」工廠，生產魚子醬、魚肉、脆骨、魚皮和生魚片等產品，採用真空包裝方式，其中鱘龍魚魚子醬目前售價為每盒3600元（約新台幣1.6萬元），價格相當可觀。

據悉，涉縣是中國大陸華北地區養殖面積最大、標準化程度最高鱘魚養殖基地，冷水魚養殖面積750畝，有養殖場戶72個，主要養殖鱘魚、鮮魚，年產量達3200噸，產值近億元。