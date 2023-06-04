23公尺活樓靠9根鐵鍊繫峭壁！　女媧廟求子「紅布包娃娃」回家

記者蔡儀潔／河北報導

女媧「摶土造人」相傳就是發生在大陸河北涉縣，北齊高洋皇帝在鳳凰山興建了「媧皇宮」，如今是當地人口耳相傳的求子聖地。神奇的是，23公尺高的媧皇閣僅以「9根鐵索」固定在懸崖峭壁上，遊客多時樓體還會微微晃動，因此亦有「活樓」之稱。

▲媧皇宮主建築。（圖／記者蔡儀潔攝）

媧皇宮至今已有逾1400年歷史，在漫長歲月中經歷朝歷代修建，規模不斷擴大，佔地超過1.5萬平方公尺，是大陸建築規模最大的祀奉女媧古代建築群。

主體建築媧皇閣共分為四層，依山崖峭壁修建，僅採用9根鐵索與山體相連。記者實地走訪發現，閣樓後方的鐵鍊被掛上信眾們的許願條，宛若一條條紅絲帶，為古樸的厚重氣息添上煙火味。

▲9根鐵鍊。（圖／記者蔡儀潔攝）

工作人員向《東森新媒體ETtoday》介紹，9條鐵鍊以上五下四展開，其中最上方的5條400年沒換過，連接處亦無生鏽；鐵鍊一段為「拴馬鼻」，另一端連接閣樓內柱子，利用四兩撥千斤的原理固定建築。

該工作人員接著稱，媧皇閣由純木材打造的具有彈性，人多時木質向前傾，鐵鍊拉直給出反作用力保持平衡，為確保安全，閣樓人數上限為200人。

隨著千年來紛擾的戰火和時代變更，如今媧皇宮內能看到的多為明清建築，而北齊遺跡僅留石窟與6部摩崖刻經。其中，摩崖刻經是媧皇宮的鎮山之寶，被稱為是「天下第一壁經群」。

▲▼摩崖刻經。（圖／記者蔡儀潔攝）

工作人員在介紹《深密解脫經》時表示，「解脫」二字在佛教中指解除一切的煩惱業障而獲得自由自在，每個字的字徑約3到4公分，細看經文會發現，當中有「簡化字」，例如「（无）無」、「（万）萬」、「（断）斷」等等，一般不為官所用，只用於老百姓之間，目的是將佛教發揚光大。

媧皇宮還是遠近馳名的求子求福聖地，據介紹，這是因為民間盛傳，人類是女媧娘娘用泥土捏出來的，而大殿神台上擺了數排洋娃娃，當信徒來求子時，按習俗是求男孩抱男娃娃、求女孩抱女娃娃，且必須用紅布包裹後帶走，並在裡邊放一些餅乾和錢財，寓意孩子出生後有糧有財。

若信眾回家後順利懷上小孩，就必須將當時抱走的娃娃送回來媧皇宮還願，另外要再給多買一個或一對奉上，日積月累女媧神像前的娃娃也越來越多。