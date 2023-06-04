　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

23公尺活樓靠9根鐵鍊繫峭壁！　女媧廟求子「紅布包娃娃」回家

記者蔡儀潔／河北報導

女媧「摶土造人」相傳就是發生在大陸河北涉縣，北齊高洋皇帝在鳳凰山興建了「媧皇宮」，如今是當地人口耳相傳的求子聖地。神奇的是，23公尺高的媧皇閣僅以「9根鐵索」固定在懸崖峭壁上，遊客多時樓體還會微微晃動，因此亦有「活樓」之稱。

▲▼河北,媧皇宮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲媧皇宮主建築。（圖／記者蔡儀潔攝）

媧皇宮至今已有逾1400年歷史，在漫長歲月中經歷朝歷代修建，規模不斷擴大，佔地超過1.5萬平方公尺，是大陸建築規模最大的祀奉女媧古代建築群。

主體建築媧皇閣共分為四層，依山崖峭壁修建，僅採用9根鐵索與山體相連。記者實地走訪發現，閣樓後方的鐵鍊被掛上信眾們的許願條，宛若一條條紅絲帶，為古樸的厚重氣息添上煙火味。

▲▼河北,媧皇宮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲9根鐵鍊。（圖／記者蔡儀潔攝）

工作人員向《東森新媒體ETtoday》介紹，9條鐵鍊以上五下四展開，其中最上方的5條400年沒換過，連接處亦無生鏽；鐵鍊一段為「拴馬鼻」，另一端連接閣樓內柱子，利用四兩撥千斤的原理固定建築。

該工作人員接著稱，媧皇閣由純木材打造的具有彈性，人多時木質向前傾，鐵鍊拉直給出反作用力保持平衡，為確保安全，閣樓人數上限為200人。

隨著千年來紛擾的戰火和時代變更，如今媧皇宮內能看到的多為明清建築，而北齊遺跡僅留石窟與6部摩崖刻經。其中，摩崖刻經是媧皇宮的鎮山之寶，被稱為是「天下第一壁經群」。

▲▼河北,媧皇宮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼摩崖刻經。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼河北,媧皇宮。（圖／記者蔡儀潔攝）

工作人員在介紹《深密解脫經》時表示，「解脫」二字在佛教中指解除一切的煩惱業障而獲得自由自在，每個字的字徑約3到4公分，細看經文會發現，當中有「簡化字」，例如「（无）無」、「（万）萬」、「（断）斷」等等，一般不為官所用，只用於老百姓之間，目的是將佛教發揚光大。

媧皇宮還是遠近馳名的求子求福聖地，據介紹，這是因為民間盛傳，人類是女媧娘娘用泥土捏出來的，而大殿神台上擺了數排洋娃娃，當信徒來求子時，按習俗是求男孩抱男娃娃、求女孩抱女娃娃，且必須用紅布包裹後帶走，並在裡邊放一些餅乾和錢財，寓意孩子出生後有糧有財。

若信眾回家後順利懷上小孩，就必須將當時抱走的娃娃送回來媧皇宮還願，另外要再給多買一個或一對奉上，日積月累女媧神像前的娃娃也越來越多。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」
快訊／紅襪教頭宣布好消息　揭張育成重返復健賽時間
快訊／台電副所長搶修電力　「遭工程車夾住」無生跡
拜登簽債務上限法案　拯救美國經濟崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

23公尺活樓靠9根鐵鍊繫峭壁！　女媧廟求子「紅布包娃娃」回家

迪士尼有望「落戶武漢」？湖北回應正在洽談　上海迪士尼：假新聞

告別疫情　在滬台胞開啟多彩假日模式

保時捷違停還貼字條「誰叫你們窮，買不起」！車主喊冤：我被陷害

大熱天穿破洞褲！妹子美腿「曬成二度燙傷」　紅腫慘況曝光

陸孕婦被推落墜崖案最新審判出爐！　泰法官重判狠夫33年零4個月

解放軍嗆美「台灣問題」　景建峰：由不得任何妥協退讓「全時待戰」

商場狂殺2女事件後...又一名港男持雙刀驚嚇鄰居　警持盾牌攻堅

目擊兇嫌殺人後「呆站狂哭！」　拿板凳對峙英勇路人身份曝光

港府籲停止散佈殺人影片！　李家超：對案件感到難過將全力調查

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

早餐店吃真。在地美食 佛系闆娘免費幫換餐❤

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

羅志祥才被爆和周揚青戴「同款手鍊」　又被傳「想追越南第一美」親揭真相

台南女童遭撞亡…重傷母坐輪椅現身告別式　見愛女甜笑遺照頻拭淚

23公尺活樓靠9根鐵鍊繫峭壁！　女媧廟求子「紅布包娃娃」回家

迪士尼有望「落戶武漢」？湖北回應正在洽談　上海迪士尼：假新聞

告別疫情　在滬台胞開啟多彩假日模式

保時捷違停還貼字條「誰叫你們窮，買不起」！車主喊冤：我被陷害

大熱天穿破洞褲！妹子美腿「曬成二度燙傷」　紅腫慘況曝光

陸孕婦被推落墜崖案最新審判出爐！　泰法官重判狠夫33年零4個月

解放軍嗆美「台灣問題」　景建峰：由不得任何妥協退讓「全時待戰」

商場狂殺2女事件後...又一名港男持雙刀驚嚇鄰居　警持盾牌攻堅

目擊兇嫌殺人後「呆站狂哭！」　拿板凳對峙英勇路人身份曝光

港府籲停止散佈殺人影片！　李家超：對案件感到難過將全力調查

2病毒高傳染力！　醫：得了真的很不舒服

女黨工爆綠首長參選人性騷！　暗示交換條件：選上帶妳進市府

不再苦情！泰國「歷代最驚悚娜娜」升級回歸　買樂透、躲當兵都拜她

散裝船運會出現1900年以來第五個超級週期嗎　相關航商怎麼看

小妹妹的鏡面球有秘辛　《鬼出櫃》讓原著史蒂芬金看了都嚇得半死

張育綺為當演員下跪求母　媽一句話逼哭她「一輩子的負擔」

羅力澄清「林琨笙不合說」　最後一K紀念球送給「My Man」戴培峰

自傳談洪總帶隊風格引熱議 羅力揭當時心境

藍綠爆性騷！柯文哲：應思考制度　否則「找女巫燒死」下次又重來

支持者喊「總統加油」！柯文哲啟程訪日　盼深入了解雙方

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

保時捷違停嗆「你們買不起」！車主喊冤

港男34刀殺2女　染血站ㄧ旁冷看現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

大熱天穿破洞褲！妹子美腿曬成二度燙傷

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

兇嫌狂殺2港女原因太震驚！

「拿板凳打兇嫌」英勇路人身份曝光

港男殺2女刀砍到變形！做案前才買刀

後疫情　在滬台胞多彩模式度週末

迪士尼有望落戶武漢？上海迪士尼：假新聞

店員目擊2女走出去被瘋狂砍殺

香港商場驚傳砍人狂捅34刀　2人亡

23公尺活樓　靠9根鐵鍊繫峭壁！

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

更多熱門

相關新聞

于謙後裔躲深山！竟蓋出「石頭世界

于謙後裔躲深山！竟蓋出「石頭世界

走進位於河北的于家石頭村，從街巷到樓閣，放眼望去皆是石頭，徬彿走進石頭世界。這座住著1600多口人的村落約9成都姓于，是明朝名臣于謙的後裔。談起住在石頭屋的體驗，在路邊乘涼的大爺向《東森新媒體ETtoday》介紹，房子很結實、冬暖夏涼，但現在已經搬離老宅，自己修建了一間現代化的房子。

陸深山縣城　養出千噸鱘龍魚

陸深山縣城　養出千噸鱘龍魚

她撿「神秘球」忘車上　1周後生出上百隻

她撿「神秘球」忘車上　1周後生出上百隻

吃到飽只付一人錢…3人一起爽嗑被抓包：怕吃不完

吃到飽只付一人錢…3人一起爽嗑被抓包：怕吃不完

新郎遭鬧婚堵門1小時　岳母急到病發

新郎遭鬧婚堵門1小時　岳母急到病發

關鍵字：

媧皇宮摩崖刻經女媧涉縣河北

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

「妹妹長痣」她一切…罹最惡性癌！5特點快自測

發現1顆新月亮！神秘小行星繞地球已2123年

雨還沒停！3縣市夜發大雨特報有強雨彈

太驚喜！周湯豪高雄開唱唯一嘉賓「安可才出場」

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

幼子半夜哭喊「找媽媽」！他才知被戴綠帽

瘦子穿西裝帥到上熱搜！陸網嗨喊：發現寶藏

孫生再槓小哥哥艾理　三字經互嗆

宗教公園做法會　合掌放生30隻鳥

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面