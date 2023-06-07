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大陸 大陸焦點 特派現場

貴州「村BA」籃球賽紅出一片天　中央下令分四大區辦「全國大賽」

▲貴州村BA。（圖／CFP）

▲貴州舉辦的「村BA」氣氛熱烈。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

貴州首屆「村BA」總決賽今（2023）年3月底舉行，現場擠滿支持兩隊的「村民」們，加油氣氛熱烈，宛如在欣賞NBA籃球賽一般，也讓這激情四射的賽事紅遍全國，各地紛紛效仿，成為一股民間運動的風氣。對此，大陸農業農村部、體育總局辦公廳特別下發通知，要舉辦全國和美鄉村籃球大賽（村BA）。

▲貴州村BA。（圖／CFP）

根據農業農村部辦公廳、體育總局辦公廳下發的《關於舉辦全國和美鄉村籃球大賽（村BA）通知》提到，籃球運動在我國鄉村有著廣泛的群眾基礎，深受農民群眾歡迎。為深入貫徹落實黨的二十大和2023年中央一號文件精神，推動宜居宜業和美鄉村建設和農民體育高質量發展，決定組織開展全國和美鄉村籃球大賽（村BA）。

▲貴州村BA。（圖／CFP）

《通知》裡指出，大賽由農業農村部農村社會事業促進司和體育總局群眾體育司指導，中國農民體育協會聯合中華全國體育總會群體部主辦，中國籃球協會提供技術支持。

在賽事安排方面，大賽分基層賽、大區賽和總決賽三個階段進行。在基層賽事階段不作硬性要求，大區賽則設立東南、東北、西北、西南四個賽區，分賽區開展省級代表隊比賽，各賽區獲勝球隊晉級第三階段總決賽。10月舉行的總決賽安排在貴州省台江縣，將舉辦首屆全國和美鄉村籃球大賽（村BA）總決賽。

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