吃到飽只付1人錢…一家3人「一起爽嗑」被抓包惱羞：怕吃不完！

▲吃到飽餐廳，3人合吃一份。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

吃到飽餐廳深受不少民眾喜愛！近日，在河北廊坊一高速公路休息站的平價吃到飽餐廳內，3名顧客花35元人民幣（約新台幣156元）買了一人的餐點，但卻3人合吃，被服務員發現制止後，竟惱羞狂嗆，「買給老人吃的，怕老人吃不完！不用你管，把你們老闆叫過來。」

據《極目新聞》報導，5月1日，3名顧客就餐時與服務員發生爭執。影片顯示，一名顧客情緒有些激動稱，「這樣咋了，老太太吃不了，就浪費糧食倒掉嗎？」工作人員跟顧客解釋，「你可以少打一點。」顧客說，「我們付多少錢，打多少吃多少，不用你管。」

對此，涉事公司回應稱，當時3名顧客，其中1人買了一份便當吃到飽，另2人吃泡麵，但是就餐期間，3人一起吃這份便當，服務員於是上前提醒。對方解釋稱，買餐是給老人吃，怕老人吃不完，才3個人一塊吃。

這名工作人員還表示，休息站有專門的供顧客吃泡麵的區域，如果自帶食物到餐廳借位置吃飯，服務員也不會阻攔，但是便當吃到飽是按人頭收費的，按規定3個人吃一份是不允許的。

該事件曝光後引發熱議，網友怒轟顧客，「是按人頭收費的，一個人付一份的錢，就應該只能吃一份的飯菜。這3位旅客所做的事情顯然是違反了這個規矩，如果每個人都可以像他們那樣，就會讓餐廳成本大大增加，甚至讓商家無法繼續經營。」